موعد إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني.. 5 نوفمبر 2022

عقب تصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الامتحانات وموعد الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، زادت عمليات بحث الطلاب وأولياء الأمور، عن موعد بداية الترم الثاني، عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، لمعرفة جدول الدراسة وبداية إجازة منتصف العام.

«الوطن»، تستعرض موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، وفقا لتصريحات الوزير، الذي أعلن استعداد الوزارة لامتحانات الفصل الدراسي الأول، بالتنسيق مع المديريات التعليمية، عن طريق وضع خطة تنفيذ إجراءات صارمة داخل اللجان الامتحانية.

موعد بداية الترم الثاني

وقال «شوقي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ إجازة نصف العام 2022، ستبدأ يوم 5 فبراير المقبل، حتى 17 من الشهر ذاته، وستكون الإجازة لمدة أسبوعين، مشددًا على عدم وجود نية لتأجيل الامتحانات، مهما كانت الصعوبات والتحديات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، ولا يوجد لدى الوزارة أي تخوف من متحور أوميكرون، مشيرا إلى أنّ الوزارة والمدراس اتخذت كافة احتياطاتها للحفاظ على سلامة الطلاب وصحتهم ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا والمتحور الجديد أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

أبرز إجراءات التعليم لحماية الطلاب

وشدّدت الوزارة على تطبيق الإجراءات الوقائية خلال الامتحانات عبر قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، بالإضافة إلى إلزام جميع طلاب بمراحل النقل بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان، ووفرت الوزارة جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل اللجان، بالإضافة إلى تجهيز غرفة عزل بكل لجنة.

كما قررت الوزارة في إطار عملها على حماية الطلاب تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الامتحانية بحد أقصى 15 طالبا بكل لجنة بجانب تعقيم وتطهير المدارس التي تضم لجان امتحانية بصورة دورية قبل وبعد انتهاء الامتحانات، ومن ضمن إجراءات وزارة التربية والتعليم الاحترازية، تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية للاطمئنان على حالة الطلاب.