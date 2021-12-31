4 قطاعات تقود قفزة الصادرات في 2021.. منها الكيماويات ومواد البناء

من المتوقع أن تشهد الصادرات المصرية غير البترولية ارتفاعا قياسيا في العام الجديد، لتسجل 31 مليار دولارا، وفقا لتوقعات وزارة التجارة والصناعة.

وقادت 4 قطاعات تصديرية كبرى هذا الارتفاع على مدار العام 2021، بعد تأثر الصادرات بشكل طفيف في العام الماضي بسبب أزمة كورونا وإغلاق الأسواق.

وجاءت قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية ومواد البناء على رأس القطاعات التي قادت النمو الكبير في الصادرات المصرية خلال العام الجاري، حيث شهدت معدلات أداء إيجابية للغاية.

وبحسب بيانات المجالس التصديرية، كان قطاع الصناعات الكيماوية على رأس القطاعات التي حققت أداءًا إيجابيا ونموا كبيرا خلال أشهر العام 2021، حيث بلغت نسبة النمو في صادرات مصر من المنتجات الكيماوية والأسمدة نحو 42% على مدار 10 أشهر.

الكيماويات في المرتبة الأولى

وتشير بيانات المجلس التصديري إلي أن القطاع كان في المرتبة الأولى ضمن قائمة الصادرات المصرية، بقيمة 5.4 مليار دولار.

وكان أداء قطاع مواد البناء إيجابيا نظرا لمشروعات إعادة الإعمار في الأسواق المجاور، وعلى رأسها ليبيا، فضلا عن تحسن الطلب الخارجي في العديد من الأسواق، وهو ما بدا واضحا في أرقام صادرات بعض البنود وعلى رأسها الحديد والأسمنت.

وبحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء فقد سجلت صادرات القطاع نموا بنسبة 3%، وبلغ إجمالي القيمة 5.3 مليار دولار، مقارنة بـ5.1 مليار دولار في 2020، ما جعل القطاع في المرتبة الثانية من حيث القطاعات الأعلى تصديرا.

نمو في الصناعات الغذائية

وعلى الرغم من المشكلات التي واجهت المصدرين بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، إلا أن قطاع الصناعات الغذائية تمكن من الحصول على المرتبة الثالثة في قائمة الأكثر تصديرا، حيث نمت صادرات القطاع بنحو 18% خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر الماضي، حيث حققت 3.8 مليار دولار، بقيمة ارتفاع 585 مليون دولار.

أما قطاع الصناعات الهندسية فقد احتل المرتبة الرابعة، بعدما حقق أعلى حصيلة في تاريخه على الإطلاق، بقيمة بلغت 3 مليارات دولار، مقابل ملياري دولار، وبنمو 45% تقريبا، ما جعل العام الحالي عاما استثنائيا لصادرات القطاع التي لم تصل إلي هذا الرقم من قبل.