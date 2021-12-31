وزير الأوقاف يوجه بصرف 10 آلاف جنيه لـ«سيدة الشهامة» في حلوان

زار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بصحبة عدد من واعظات الأوقاف، السيدة «بشرى سرور علي حسن»، والمعروفة إعلاميًا بـ«سيدة الشهامة» لما قامت به من عمل مشرف، ينضم لنماذج المرأة المصرية، ووجه بسرعة صرف عشرة آلاف جنيه من باب البر لهذه السيدة العظيمة، وأهداها نسخة من كتاب الله عز وجل.

سيدة الشهامة

وأثنى وزير الأوقاف على ما قامت به السيدة، قائلًا: «إن هذه السيدة الفاضلة لم تقف موقف المتفرج أمام محاولة الاعتداء على طفلتين صغيرتين قصد سرقتهما جهارًا، فتصدت للجاني بكل شهامة ومروءة وبسالة، السيدة بشرى سرور علي حسن، نموذج أصيل للمرأة المصرية ووجه مشرّف للمروءة والإنسانية والإيجابية المجتمعية».

وأشادت واعظات الأوقاف المصاحبات للوزير في زيارته بشهامة هذه السيدة الفاضلة، وقدمن بعض الهدايا لها معبرات عن امتنانهن لها وتقديرهن لموقفها الذي يشرف كل سيدة مصرية بل كل مصري أصيل.

واقعة سيدة الشهامة

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي على «فيس بوك»، تداولوا فيديو يفيد بقيام أحد قائدي الدراجات البخارية، بخطف هاتف محمول من فتاتين، حال سيرهما بمنطقة العزبة البحرية، دائرة قسم حلوان، وأثناء محاولة الفتاتين اللحاق به، حاولت السيدة الوقوف أمامه حال عبوره الطريق، لكنه صدمها، وتمكن من الفرار.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية المتهم، وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول، وتم العرض على النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهم في الواقعة.