تعرف على أماكن حفلات رأس السنة 2022 في مصر.. أبرزها «حماقي» و«ويجز»

مع بدء العد التنازلي للعام الجديد، والذي يهل علينا خلال أيام، يبدأ المصريون في التخطيط والاستعداد لقضاء هذا اليوم بطريقة مختلفة ومميزة حتى يطبع ذكرى مميزة مع انتهاء العام الحالي، لذا كثرت عمليات البحث خلال الأيام الماضية عن أماكن حفلات رأس السنة 2022 في مصر وأسعار التذاكر.

أماكن حفلات رأس السنة 2022 في مصر

ومن المقرر أن تُحيي النجمة نيكول سابا حفل رأس السنة يوم الخميس 30 ديسمبر الحالي في الجريك كامبس بالتحرير بمشاركة المطرب رضا البحراوي، وجاءت أسعار التذاكر بـ300 و500 و750 جنيهًا، على أن ينطلق الحفل في الـ6 مساءً حتى 12 منتصف الليل.

أما يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر، يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل ليلة رأس السنة في الجريك كامبس بالتحرير، بمشاركة حودة بندق، وشاهيناز، وشيماء المغربي، وجاءت أسعار التذاكر بـ300 و500 و750 جنيهًا، ويبدأ الحفل أيضًا من 6 مساءً حتى 12 منتصف الليل.

وفي اليوم ذاته، من المقرر أن يُحيي فنان الراب ويجز حفل ليلة رأس السنة في فاميلي بارك بالتجمع الخامس، بمشاركة مغني الراب ليجي سي، وجاءت أسعار التذاكر بـ300 و500 جنيه.

أما الفنان محمد فؤاد يستعد لإحياء حفل رأس السنة «Tic شك Tock» في كايرو چاز يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر، ويشاركه الحفل الفنان نادر أبوالليف.

كما يستعد المطربان حميد الشاعري وهشام عباس، لإحياء حفل غنائي بمناسة رأس السنة الجديدة يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر في بورتو السخنة بالعين السخنة.

وعلى مسرح الزمالك، تستعد الفرقة الأردنية أتوتستراد لإحياء حفل غنائي يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر الساعة 7 مساءً، وجاء سعر التذكرة بـ200 جنيه.

حفلات رأس السنة 2022 خارج القاهرة

وخارج القاهرة، يستعد الميجا ستار محمد حماقي لإحياء غنائيًا يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر في Tolip Galala Majestic بمدينة الجلالة في العين السخنة وجاءت سعر التذكرة بـ1000 جنيه، أما يوم الجمعة الموافق 31 تُحيي الفنانة نانسي عجرم حفل ليلة رأس السنة في الفندق ذاته بمشاركة الفنان أحمد سعد والفنان رامي عياش، وجاءت سعر تذكرة الحفل بـ1200 جنيه.