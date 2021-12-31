المصيلحي يهنئ الرئيس بالعام الجديد: نجحنا في توفير مخزون استراتيجي من السلع

هنأ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تهنئته للسيد الرئيس أن الأعوام الماضيه قد شهدت العديد من الإنجازات بفضل دعمكم ولن تتوقف تلك الإنجازات أيضا فى العام القادم وأشار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهم فى تكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع وانشاء الصوامع والمناطق اللوجستية ومراكز الخدمه والتحول الرقمي فى كل الخدمات المقدمه للمواطن على بطاقة الدعم.

وأكد المصيلحى فى تهنئته للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه مستمر على العهد فى تنفيذ توجيهات فخامه الرئيس الذي يضع المواطن نصب عينه، واختتم الدكتور على المصيلحى تهنئته للسيد الرئيس داعياً المولى عز وجل أن يجعل العام الجديد عاماً مليئاً بالإنجازات لتحقيق طموحات الشعب المصري وتطلعاته فى بناء الجمهورية الجديدة.