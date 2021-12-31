نانسي عجرم تصل «الجلالة» استعدادا لإحياء حفلة رأس السنة.. «صور»

وصلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، وأفراد فرقتها الموسيقية، منذ قليل، لمدينة الجلالة في العين السخنة، استعدادا لإحياء حفل ليلة رأس السنة داخل داخل أحد الفنادق الكبرى، وحضرت بصحبة مدير أعمالها جيجي لامارا، وكان في استقبالهما منظم الحفل الـdj العالمي ياسر الحريري.

حفل نانسي عجرم بمدينة الجلالة

وكانت نانسي، علقت على بوستر حفلها عبر حسابها بانستجرام منذ أيام، قائلة: «سوا نستقبل 2022 من مصر أم الدنيا».

حفل نانسي عجرم بمدينة الجلالة، من إنتاج أشرف الحديدي وتنظيم الـdj العالمي ياسر الحريري، الذي نظم حفلها الأخير منذ قرابة الشهر ونصف داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة بحضور آلاف من مختلف الجنسيات العربية.

ويشارك في إحياء الليلة ذاتها، بالفندق، النجم اللبناني رامي عياش، والمطرب أحمد سعد، لذا يعد الحفل أضخم سهرات ليلة رأس السنة بمدينة الجلالة.

نانسي عجرم تطرح أغنية سلامات

وطرحت الفنانة نانسي عجرم، مؤخرا، أغنية سلامات، من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيى، توزيع هادي شرارة وتقول كلمات الأغنية:

سلامات سلامات أنا بحبك يا

يا بو قلب جميل بدقّ حياه

يا بو ضحكة جنان وعيون غزلان

حلم أنا طول عمري أنا بتمناه

عنّك مش لاقية كلام ولا صاحية ولا حتّى أنا بنام

دا خيال ولا في الأحلام أنا عايشة أحلى أيّام

يا سلام يا سلام يا سلام

آه سلامات سلامات بحبّك أنا يا

سلامات سلامات من غير أسباب

دخلت القلب كسرت الباب

مش باستئذان وقعدت كمان

وفي ثانية بقيت أغلى الأحباب

يذكر أن ألبوم «نانسي 10» لنانسي، يتضمن 14 أغنية، منها 8 أغنيات باللهجة المصرية، و6 أغنيات تجمع بين اللهجات اللبنانية والخليجية، التي تتميز بهما، ومن أبرز الأغنيات «بدي حدا حبوا، هيدا أنا، حبك بيقوي، سلامات، مشكلتك الوحيدة، جاية معاك، ما تعتذر، يا ناس قولولي، ياما، حاجات خصوصية، عاتب ولوم».