الطب البيطري يحذر من اللحوم والألبان مجهولة المصدر: تسبب المرض

حذرت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة من شراء اللحوم أو منتجات الألبان المجهولة المصدر، مشددة على ضرورة غسل الأيدي جيدا قبل إعداد الطعام، والتأكد من نظافة أدوات وألواح التقطيع قبل الاستخدام.

وقالت الدكتور أسماء مرغني، من مديرية طب بيطري القاهرة، إن هناك أمراض تظهر عن طريق متداولي الأغذية نتيجة تلوث أصابعهم بالميكروب في صورة جروح أو خراج، أو التهابات بالعين والأنف والجلد، ويكثر وجود تلك البكتيريا في الألبان والكريمات واللحوم والسلطات الملوثة، مؤكدة أن بكتيريا العنقودية الذهبية عادة ما تعيش على جلد الإنسان أو في جوف الأنف وفي الجهاز التنفسي، فعندما تتواجد تلك البكتيريا في الغذاء تفرز سموما حتى في درجات الحرارة المرتفعة.

أعراض البكتيريا العنقودية

وأشارت إلى أن أعراض الإصابة بالبكتيريا العنقودية الذهبية أي تناول الطعام الملوث هي الغيثان والقيئ والإسهال والجفاف وانخفاض ضغط الدم، وبالتالي على المواطنين الحفاظ على سلامتهم بالابتعاد عن شراء لحوم والبان مجهولة المصدر.

الدواجن المجمدة

وفيما يتعلق بالدواجن المجمدة والشروط الصحية لضمان سلامتها، أوضحت مديرية الطب البيطري أن الشروط اللازمة عند شراء الدجاج المجمد تتمثل في ضرورة سلامة العبوة والتجميد وتاريخ الصلاحية واسم المجزر والقرار الوزاري، أما الاحتياطات الواجب اتخاذها عند تجهيز وطهي الدجاج المجمد فهي تتمثل في فصل الأطعمة وأدوات تجهيزها وغسل اليدين قبل وبعد التجهيز، وارتداء القفازات وعدم لمس العينين، وغسل الدجاج بالخل والليمون، مع اتباع الإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كبد الأغنام

وفيما يتعلق بالكبدة، أشارت الدكتورة أماني محمد، رئيس خط بمجزر البساتين، إلى أنه بفحص كبد الاغنام تبين أنه يتميز بلونه الأحمر الطبيعي، ويتكون من فصين وسطحه لامع وأملس وخالٍ من الخراريج والتليف أو حويصلات الديدان الكبدية، ويتم ذلك بالفحص الظاهري وعمل قطع طولي مائل عبر القنوات الصفراوية؛ للكشف عن الديدان الكبدية، والمسافة بين الفصين نظيفة وخالية من الديدان.