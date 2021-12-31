شعبة الدواجن: استقرار في الأسعار.. الفراخ بـ28 والبانيه بـ77 جنيها

ينصح الأطباء بالحفاظ على معدل تناول الدجاج نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية ومعادن مهمة لصحة الإنسان، كما أنه تناوله يسهم في إنقاص الوزن وفق دراسة بمجلة Nutrition، وقد وضحت النتائج خسارة الوزن بعد تناول العديد من السيدات الدجاج لعدة أيام، مع انخفاض نسبة الدهون، ومستوى الكوليسترول.

وفي ظل الحرص على تناول الدواجن ومشتقاتها ونظرا لأهميتها واستخدامها في تحضير العديد من الوجبات تعرض «الوطن» أسعار الدواجن، اليوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر الجاري، بالأسواق المصرية، وفقا لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الدواجن

بلغت أسعار الدواجن البيضاء نحو 28 جنيهًا في الأسواق، كما استقرت أسعار الدواجن البلدي عند سعر 38 جنيهًا، وترواح سعر الكتكوت بين 6 إلى 8 جنيهات، وسجل البيض الأحمر والأبيض نحو 45 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بـ55 جنيهًا.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، سجل اليوم نحو 40 جنيهًا، ويصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا وفق حجمه ونوعه إلى 26 جنيهًا، وتراوح سعر السمّان «الجامبو» الذي يباع الـ6 في طبق واحد بين 80 و90 جنيهًا.

وقال عبدالعزيز، إن سعر الرومي يتراوح ما بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 52 و55 جنيهًا مذبوحًا مُكيسًا معبئًا، ويصل سعر الجوز من الحمام، إلى نحو 60 جنيهًا إلى المستهلك مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا، كما بلغ سعر البط المسكوفي اليوم، مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 45 و48 جنيهًا، أما البط البيكيني الأبيض وصل سعره إلى 32 جنيهًا.

ووفقا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها في الأسواق كما يلي:

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 21 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم، نحو 60 جنيهًا، كما سجل سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم إلى نحو 36 جنيهًا، كما بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 45 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البانيه اليوم نحو 77 جنيهًا، وسجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم 42 جنيهًا، كما سجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم 51 جنيهًا.