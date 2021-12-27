قبل معرض الكتاب 2022.. قائمة أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة

يستعد المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، والتي تنطلق فعالياته في الفترة من 26 يناير إلى 6 فبراير المقبلين، حيث يقدم المركز خلال الفترة الحالية بمجموعة من الإصدارات الجديدة والمتنوعة.

وأعلن المركز القومي للترجمة عن إصدار مجموعة من العناوين الجديدة من بينها كتاب «رحلة الأسابيع الستة فوق النيل» تأليف أحمد إحسان، ترجمة أحمد عبدالله نجم، وكتاب «عقولنا تتحدث.. لماذا يعد الاتصال البشري مختلفا وكيف تطورت اللغة لتجعله متميزا؟»، تأليف توم سكوت فيليبس، وترجمة إبراهيم عبدالتواب ويوسف محمد.

كما يصدر المركز كتاب «العمل مع الشباب» تحرير وتأليف شيلا كران، روجر هاريسون، دونالد ماكنون، وترجمة مدحت محمد أبو النصر، وكتاب «سيرة عبدالقادر الجزائري سلطان عرب الجزائر»، تأليف العقيد تشرشل، وترجمة صبري محمد حسن، وكتاب «شكسبير.. ابتكار الشخصية الإنسانية» تأليف هارولد بلوم، ترجمة الدكتور محمد عناني.

جائزة أفضل كتاب مترجم 2021/2022

في سياق متصل يواصل المركز استقبال الأعمال المتقدمة لجائـزة أفضـل كتـاب متـرجـم (الدورة الخامسة - 2021/2022)، بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب عن جائزة أفضل كتاب مترجم لدورة معرض القاهرة الدولي للكتاب الثالثة والخمسين لعام 2022، إلى يوم 31 ديسمبر الجاري.

وتُمنح الجائزة في مجالين هما:

- كتاب مترجم للطفل: قيمة الجائزة (5.000) جنيه.

- كتاب مترجم في أحد الموضوعات العامة: قيمة الجائزة (10.000) جنيه.

(علمًا بأن قيمة الجائزة تُمنح كاملة للمترجم).

ثانيًا: شروط التقدم لجائزة أفضل كتاب مترجم:

1. أن تكون الطبعة الأولى للعمل المترجم قد صدرت خلال عام 2021، داخل جمهورية مصر العربية.

2. أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية، وليست عن لغة وسيطة.

3. أن يكون العمل المترجم حاصلًا على حقوق الملكية الفكرية.

4. لا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة، أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى في الوقت نفسه.

5. يكون التقدم للجائزة بعمل واحد فقط، وفي مجال واحد.

ثالثًا: الأوراق والوثائق المطلوبة:

1. عدد ثلاث نسخ من الترجمة، ونسخة واحدة من النص الأجنبي.

2. مستند من دار النشر يثبت حصول الدار على حقوق ترجمة العمل ونشره إلى اللغة العربية.

3. سيرة ذاتية مختصرة للمترجم، وصورة من بطاقة الرقم القومي.

4. نموذج المشاركة في الجائزة (يمكن الحصول عليها من مقر المركز).