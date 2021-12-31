نيوزيلندا أول دولة في العالم تدخل 2022: استقبلته بالألعاب النارية

رغم القيود العالمية على الاحتفالات بالعام الجديد، احتفلت نيوزيلندا بعام 2022، بعروض مبهرة للألعاب النارية في مدينة أوكلاند، وذلك بعدما حل العام الجديد في نيوزيلندا طبقا لتوقيتها المحلي، وسط تقديرات بأنها كانت أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد.

جاء ذلك في الوقت الذي كانت تستعد فيه بقية دول العالم لاستقبال العام الجديد وتوديع عام 2021.

وأشارت شبكة روسيا اليوم الإخبارية إلى أن نيوزيلندا من ضمن أوائل دول العالم التي تستقبل العام الجديد، وسط استمرار تفشي فيروس كورونا الذي يقيد الاحتفالات حول العالم.

في المقابل ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نيوزيلندا بدأت الاحتفالات باعتبارها أول دولة في العالم دخلت العام الجديد، مشيرة إلى أنها اكتفت بإقامة عرض ضوئي في مدينة أوكلاند.

وخففت أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، بعض قيود كورونا هذا الأسبوع، لإتاحة الفرصة للسكان بالاستمتاع ببعض الغناء والرقص بمناسبة العام الجديد.

بداية الاحتفال بالعام الجديد تختلف من دولة لأخرى

جدير بالذكر أن بداية الاحتفال تختلف من دولة لأخرى حسب موقع كل دولة وفقا لخطوط الطول والعرض وخط غرينتش.

ويعد سكان جزيرة كيريتيماس «أي الميلاد» المرجانية وهي إحدى الجزر التابعة لجمهورية كيريباتي في وسط المحيط الهادئ، أول من يستقبل قدوم العام الجديد.

رأس سنة في ظل موجة انتشار جديدة للوباء

ويأتي العام الجديد في الوقت الذي تقع فيه معظم دول العالم إما في منتصف موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، أو على وشك الدخول في موجة جديدة، وذلك في ظل انتشار المتحور الجديد أوميكرون.

جدير بالذكر أنه تم إلغاء الاحتفالات في كل من إيطاليا وباريس وميدان ترافالغار بلندن. أما في الهند فقد تم فرض قيود في جميع أنحاء البلاد، كما تم فرض قيود صارمة للسيطرة على انتشار الفيروس.