أبرزها «أوميكرون» والتضخم.. مخاطر اقتصادية تواجه العالم خلال عام 2022

تفصلنا ساعات قليلة عن أول أيام العام الجديد 2022، وسط مجموعة من المخاطر الاقتصادية التي يعاني منها العالم بأكمله، أبرزها جائحة كوفيد - 19، والتي لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي ومعاناة الشركات من الإغلاقات، واقتصادات المنطقة.

انتشار فيروس كورونا

ويعد انتشار فيروس كورونا، أبرز الأمثلة للمخاطر الاقتصادية التي نشهدها منذ عامين تقريباً وخاصة مع ظهور متحورات جديدة «أوميكرون»، حيث تسببت الجائحة وانتشار الفيروس في الكثير من الخسائر الاقتصادية على مدار العامين، وترصد «الوطن»، في هذا التقرير أبرز المخاطر الاقتصادية التي ستظل مستمرة معنا في العام الجديد 2022.

جائحة كورونا «متحور أوميكرون»

تسيطر حالة من القلق على العالم، من تفشي متحور أوميكرون الجديد خلال العام الجديد، حيث أثرت هذه الحالة على الأسواق بمختلف قطاعاتها وعلى الأنشطة الاقتصادية في بعض الدول، مع فقد ملايين الأشخاص وظائفهم حول العالم، في ظل انتشار اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا حول العالم، حيث قامت العديد من الدول بتلقيح نسبة كبيرة من المواطنين.

تعطل سلاسل التوريد

ومن الأزمات التي يعاني منها العالم والمستمرة في 2022، هي أزمة تعطل سلاسل التوريد، التي أثرت على الكثير من الصناعات وإنتاج الشركات من تراجع الإنتاج وارتفاع أسعار المواد الخام الأولية، ونقص في أشباه الموصلات والبطاريات.

ارتفاع معدلات التضخم

وشهدت معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاعا تاريخيا حيث سجلت المعدل الأعلى خلال 40 عاماً، وأيضاً الأعلى في منطقة اليورو.

ومن أبرز القضايا التي لها تأثير على الاقتصاد العالمي، قضية التغير المناخي الذي أدى إلى اضطرابات وتغيرات في الطقس كان لها تأثيرها على الأسواق، والحدث الأبرز في 2021 هو انعقاد مؤتمر المناخ COP26 التابع للأمم المتحدة في غلاسكو.