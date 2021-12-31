قبل بداية العام الجديد.. 5 حالات كورونا تسيطر على الوسط الفني

قبل بداية العام الجديد، أعلن عدد من نجوم الفن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ودخولهم العزل المنزلي، واتباع إجراءات السلامة والحصول على برتوكول علاج وزارة الصحة، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز هؤلاء النجوم .

- عبير صبري

كشفت الفنانة عبير صبري، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأكدت من خلال «الوطن»، أنها بدأت تشعر ببعض أعراض كورونا وبعض الآلام في الزور والأنف والسعال.

ونشرت عبير صور برفقة زوجها وعلقت قائلة، «كورونا إيجابي أنا وزوجي.. الحمد لله ربنا يشفينا ويعافينا.. ادعولنا ربنا يشفينا».

- داليا البحيري

أعلن رجل الأعمال حسن سامي، زوج الفنانة داليا البحيري عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وعلق رجل الأعمال حسن سامى قائلا: «قدر الله وما شاء فعل.. أنا وداليا وقسمت وحبيبة وزوجها أدهم إيجابي كورونا.. وجار اختيار باقي الفريق.. الحمد لله على كل شيء، دعواتكم».

- حنان ترك

أعلنت الفنانة حنان ترك، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إصابتها هي و زوجها وابنها بفيروس كورونا المستجد، وكتبت حنان ترك، «الحمد لله على أقدار الله.. أسألكم الدعاء أنا وجوزي وابني كورونا».

- فراس سعيد

كشف الفنان السوري فراس سعيد عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكتب سعيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قدر الله وما شاء فعل.. إيجابي».

- فارس كرم

أعلن الفنان اللبناني فارس كرم، إصابته بفيروس كورونا، وكتب كرم، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: «أعتذر من جمهوري الكريم عن إلغاء أي ارتباط فني متعاقد عليه، وذلك بسبب إصابتي بفيروس كورونا.. أشكر تفهمكم ونلتقي على خير بإذن الله».