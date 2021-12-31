تفاصيل واقعة بلطجي الوراق: «نشر صور فاضحة لزوجته وبيشرّب ابنه مخدرات»

تطورات جديدة شهدتها واقعة ضرب سيدة أمام أبنائها في الوراق، بعدما انتشر مقطع فيديو لها أثناء الضرب، وكشفتها التحريات أن السبب وراء ذلك خلافات أسرية، حيث أصدرت النيابة العامة بيانًا حول الواقعة وأمرت بضبط وإحضار المتهم.

من جانبها، كشفت زوجة بلطجي الوراق، تفاصيل تعديه على شقيقتها في الشارع وتصويرها أثناء قيامه بالتعدي عليها وانتشار مقطع الفيديو الذي يوضح واقعة الضرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سبب حالة من الحزن بين رواد السوشيال ميديا.

دعوى خلع

وقالت الزوجة في بث مباشر أجرته «الوطن»، إن تلك الأفعال من تعدي المتهم عليها وعلى شقيقتها وتهديده لهما، بسبب قيامها برفع دعوى خلع ضده نظرًا لأنها لم تتحمل أن تعيش معه في منزل واحد بسبب أفعاله معها، ومنذ أن قامت برفع دعوى الخلع لأنه يمارس التعدي ضدها وضد أسرتها.

الزوجة: «بيشرب ابني مخدرات»

وكشفت الزوجة عن معاملة زوجها السيئة لها قائلة: «كل ما أطلب منه الطلاق بيضربني، وأنا مبقتش فاهمة بيحصل معايا كده ليه، بيتجوز عليا ويهيني ويضربني، وبيشرب ابني مخدرات».

صور غير لائقة

وأضافت: «ورفعت عليه قضية خلع بسبب الصور غير اللائقة اللي بينشرها ليّ ومابقتش عارفة أمشي في الشارع لأن كل الناس بتبص عليّ بصة وحشة».

بلاغ إلى النيابة العامة

البداية كانت عندما ورد بلاغ إلى النيابة العامة من سيدة تشكو من زوج شقيقتها لقيامه بالتعدي عليها بالسب والضرب مما أحدث بها إصابات في جسدها، وتم تداول مقطع فيديو يوضح الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أن السبب خلافات أسرية بين المتهم وبين شقيقة المجني عليها، وأنه يوم الواقعة صادفها المتهم أثناء سيرها بالطريق بقصد استعراض قوته وقام بالتعدي عليها.

كما تبين من خلال تحريات الشرطة صحة الواقعة، وتبين أن المتهم قام بالتعدي عليها بالضرب من قبل وقام بتهديد أشقائها، كما حرض زوجها ضدها لتطليقها.

وقالت المجني عليها إن المتهم قام برفع سكينة عليها وتعدى عليها بألفاظ وطلب من نجله أن يقوم بتصويرها أثناء تعديه عليها بالضرب وقام بحرق شقتها.