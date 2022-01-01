تفاصيل الجزء الثاني من الفيلم الهندي «خدا حافظ».. أتصور بمنطقة الأهرامات

يصور أبطال الجزء الثاني من الفيلم الهندي «خدا حافظ»، أجزاء كبيرة من مشاهد الفيلم في مصر، وذلك بعدة مناطق أثرية من بينها شارع المعز والقلعة والأهرامات، بطولة الهندي فيديوت جاموال، إخراج فاروق كابير، وإنتاج هندي مصري مشترك، بين محمد حفظي بشركة «كلينيك فيلم»، والمنتج الهندي حسنين الحسيني، ومشاركة عدد من فناني مصر بالعمل.

قصة فيلم «خدا حافظ» الجزء الثاني

تدور أحداث الجزء الثاني من الفيلم الهندي «خدا حافظ»، حول رد فعل العامة عقب عودة البطلة إلى أرض الوطن، إذ شهد الجزء الأول من العمل، خطف شيفاليكا أوبروي التي كانت تؤدي دور «نرجس» بطلة الفيلم، مع إجبارها على العمل بالدعارة بإحدى الدول العربية، والتحق زوجها بها وأنقذها من عصابة التي تتاجر بأعراض السيدات، وانتهت الأحداث بالعودة إلى أرض الوطن.

تفاصيل الجزء الثاني من فيلم «خدا حافظ»

بطل الفيلم فيديوت جاموال، قال في حوار سابق له مع «الوطن»، إنَّه تفاجأ باتصال من المخرج فاروق كابير، يسأله «سمير (دور فيديوت بالفيلم)، ماذا حدث لزوجتك بعد عودتها من الدعارة و كيف واجهت المجتمع .. هل تقبلها»، متابعًا أنَّه على الفور استوعب ما يقصده المخرج فاروق كابير، وهو تصوير جزء ثان من العمل بعد انتهائه بأكثر من عام، وعليه جرى الاستعداد للجزء الثاني بالفعل.

فاروق كابير.. فيديوت جاموال يستمع للمخرج و يثق به

كما علق المخرج فاروق كابير، خلال حواره مع «الوطن»، عن تعاونه مع جاموال، قائلا: « أنا أرى فيديوت شخصية مميزة جداً والجميل به أنه يستمع إلى كلام المخرج ويثق فيه كثيراً ويتعامل بطريقة رائعة وهذا ما حدث معي في فيلم خودا حافظ وجهة نظري كمخرج أن فيديوت يثق في أهمية المخرج ومهماته ويقوم بمساعدته على ذلك دائماً وهذا شيء رائع ».

وأوضح فاروق كابير، عن تعاونه مع فيديوت لأكثر من مرة، معلقا: «أردنا أن نكتشف بعضنا البعض و وأول مرة اتقابلنا وبدأنا نتكلم عن الفيلم علاقتنا كانت بتتطور مع الوقت ما شاء الله وأصبحت مميزة وجميلة جداً وأنا أقدر هذه العلاقة ليس فقط اليوم ولكن دائماً وسأظل طول حياتي».

فيديوت جاموال .. المخرج مثل الأب يحمي أبنائه وهكذا كابير

وعلق فيديوت جاموال، عن دعم فاروق كابيرله، قائلا: ( أن المخرج مثل الأب .. الأب لا يستطيع أن يسمع شيء عن أطفاله ودائماً يرى أطفاله الأفضل، وانا اجد هذا دائما من قبل فاروق كابير بكل شئ).

فريق عمل فيلم «خدا حافظ 2»

يقوم ببطولة الجزء الثاني من فيلم «خدا حافظ»، فيديوت جاموال وشيفاليكا أوبروي، ويشارك من مصر كلا من المصري محمد إسماعيل ومحمد طارق.

«خدا حافظ»، إنتاج مشترك بين مصر والهند، بين شركة «كلينيك فيلم» لـ محمد حفظي ومعاونته هنا وهدان، وأميرة شريف، جهاد أبو شادي، ياسر الشافعي، أحمد عبد الله، بجانب محمد حسين تريكة من إدارة الإنتاج، بالتعاون مع المنتج الهندي حسنين حسيني، ويعاونه زافار مهدي.

فيلم «خدا حافظ 2» من إخراج فاروق كابير، وتأليف كلا من فاروق كابير وروهيت كومار، وشارك بالإخراج، كلا من امبيكا رانا «مخرج منفذ»، وبانكاج كومار مخرج مساعد ثان.