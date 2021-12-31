الفنان الهندي فيديوت جاموال يشيد بمشاركة مصريين في فيلمه الجديد: رائع

كشف الفنان فيديوت جاموال، خلال لقائه مع «الوطن»، عن مشاركة مصريين في أحداث الفيلم الهندي «خدا حافظ» الذي تم تصويره بمصر مؤخرا، بمنطقة الأهرامات، فضلا عن القلعة وشارع المعز.

وقال فيديوت جاموال، إن مشاركة فنانين من مصر، في فيلم «خدا حافظ 2»، كانت فكرة رائعة وتجربة أروع.

وتابع جاموال، أنه قام بالعمل مع العديد من الممثلين على مستوى العالم ، موضحا أن المصريين والهنود متشابهون في بعض الأشياء.

وعبَّر فيديوت جاموال، عن سعادته عن العمل مع ممثلين من مصر، قائلا: «شيء رائع أن أقابل بعض الممثلين فقد فاجئوني حيث يوجد العديد من الأشخاص الموهوبين هنا كمؤديين وكممثلين نحن لا نحتاج بأن نذهب إلى الخليج لكي نحصل على ممثلين فهنا أشخاص لديهم موهبة حقيقية من أول المصور وكل شخص في فريق التصوير والممثلين والفنيين حقيقي ممتازين جداً».

وأكد أنه يحب أن يعود مرة أخرى، ليشارك هذه المواهب بعمل جديد، معلقا: « أنا أحب أن أعود مرة أخرى هذا بالنسبة للمواهب الموجودة في مصر».

ووجه فيديوت جاموال، الشكر للمنتج محمد حفظي، قائلا: «نريد ان نقول شكراً جزيلاً لفريق الإنتاج وفيلم كلينك شكراً لكونهم جعلوا هذا يحدث ، وأنهم جعلوني أنا وفاروق كابير نشعر كأننا في بلدنا وبعيداً عن البلد جعلونا أكثر ارتياحاً وكانوا حقاً في ظهرنا في التنفيذ وكانت مصدر قوة وكل شخص في فيلم كلينك عمل شغل رائع أنا برشح فيلم كلينك لكل أطقم العمل في كل العالم، نعم لازم تسافروا لمصر».

وكشف المخرج الهندي فاروق كابير، خلال اللقاء عن تعاون ممثلين من مصر، موضحا أن المشاركين بالفيلم من مصر رائعين، قائلا: «كانت تجربة رائعة فهم دؤبين وبيركزوا في شغلهم وأعتقد أيضاً أنهم ملهمين جداً ، كان هناك بعض الأحاديث بينهم وبين فيديوت خلف الكواليس، كما أوضح خلال تصريحاته عن تعاونهم مع فريق العمل».

يقوم ببطولة فيلم «خدا حافظ»، فيديوت جاموال، شيفاليكا أوبروي، ومحمد إسماعيل من مصر ، و محمد طارق من مصر، وإخراج فاروق كابير، و تأليف كلا من فاروق كابير و روهيت كومار، وشارك بالإخراج، كلا من امبيكا رانا «مخرج منفذ»، وبانكاج كومار مخرج مساعد ثان، و إنتاج مصري هندي بين شركة «كلينيك فيلم» لـ محمد حفظي ومعاونته هني وهدان، وأميرة شريف، و المنتج الهندي حسنين حسيني، ويعاونه زافار مهدي.