جاموال: فيلم جانجلي كان سببا في صدور قوانين ضد الصيد الجائر بالهند

أكد الفنان الهندي فيديوت جاموال، خلال لقائه الحصري مع جريدة «الوطن»، أن فيلم «جانجلي» صدرت بسببه قوانين ضد الصيد الجائر بالهند والصين، مشيرا إلى أن العمل الفني ناقش قضية حقوق الحيوان، ومحاربة الصيد الجائر والمتاجرة بالحيوانات من أجل الربح.

وأوضح الفنان الهندي فيديوت جاموال، أن فيلم «جانجلي»، الذي ناقش قضية حماية حقوق الحيوان، ومحاربة الصيد الجائر، نتح عنه حملات توعية لحسن معاملة الحيوان، بجانب قوانين لحقوق الحيوان.

وقال فيديوت جاموال، إنه اختار المشاركة بفيلم «جانجلي»، لأنه يؤمن أنه يجب أن نكون أكثر إنسانية في تربية الحيوانات، وأن ندرك أن هناك مخلوقات أخرى يجب أن نحترمها، موضحًا أن في الهند نحن لديهم أنواع كثيرة من الحيوانات، خاصة لتواجد العديد من الغابات.

وتابع جاموال بأن الهنود يحترمون الحيوانات كثيرا، لذا كان اختياره للقيام بالفيلم لأنه واحد من ضمن كل الهنود الداعمين لحقوق الحيوان، موضحا أن اختياره لفيلم «جانجلي» بناء على شيء كان يبحث عنه طوال حياته.

وأكد أن فيلم «جانجلي»، غير أشياء كثيرة على مستوى العالم وخاصة في الصين، حيث قال: «أثناء ذهابي لاستلام جائزة جاكي شان في الأكشن أتذكر كل شخص في الصين لاحظت أن معظم الناس كانوا ضد الصيد الجائر، وأيضا الحكومة أصبحت تدعم وقف الصيد الجائر ضد الحيوانات وأحدث فرق كبير فهي قضية عالمية واجب على شخص ما أن يلقي الضوء عليها»، موضحا أن هناك قوانين تم تنفيذها بالصين والهند ضد الصيد الجائر.

وتابع فيديوت جاموال، قائلا: «أنا محظوظ أنني قمت بالتصوير مع هذه الحيوانات الساحرة وكل يوم في موقع التصوير كان يوجد معنا أناس كثيرة وأفيال وقضيت وقت معهم وأدركت أن هذا مهم جداً وأننا نحتاج أن نحب الآخرين أيضاً».