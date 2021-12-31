إخلاء سبيل المطربة يارا محمد ومدير أعمالها في واقعة تنظيم حفل دون تصريح

أخلت جهات التحقيق سبيل المطربة يارا محمد ومدير أعمالها وثلاثة آخرين بضمان محل إقامتهم، في واقعة إقامة المطربة لحفل غنائي داخل أحد الكافيهات المشهورة بمنطقة مدينة نصر، دون الحصول على تصريح لإقامة الحفل.

الاستماع لأقوال المطربة يارا محمد

واستمعت جهات التحقيق لأقوال المطربة يارا محمد، ومدير أعمالها، و3 آخرين في الواقعة، وقالت المطربة يارا محمد، إنها ليست مسؤولة عن استخراج الترخيص، وهو مسؤولية الكافيه الذي أقيم بداخله الحفل الغنائي وليس مسؤوليتها.

بلاغ بالواقعة

بداية الواقعة كانت عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة، من سكان أحد العقارات بمنطقة مدينة نصر، يفيد بتعرضهم للإزعاج ووجود تزاحم وإشغال بالطريق، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وجرى فحص البلاغ، وتبين قيام المطربة يارا محمد، بعمل حفل غنائي داخل أحد الكافيهات دون الحصول على ترخيص لإقامة الحفل، وجرى ضبطها ومدير أعمالها و3 آخرين، واقتيادهم إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.