القبض على المطربة يارا محمد: أقامت حفلا غنائيا داخل «كافيه» دون تصريح

ألقى رجال الشرطة القبض على المطربة يارا محمد، ومدير أعمالها، لإقامتها حفل غنائي داخل أحد الكافيهات المشهورة، دون الحصول على ترخيص لإقامة الحفل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضها على جهات التحقيق لإجراء التحقيق في الواقعة.

بلاغ يتهم المطربة

كانت بداية الواقعة، عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة من سكان أحد العقارات بمنطقة مدينة نصر، يفيد بوجود إزعاج للأهالي في العقار الذي يقطن به، بالإضافة إلى إشغال الطريق، وانتقل رجال الشرطة إلى المكان.

وعقب فحص البلاغ، تبين قيام المطربة يارا محمد، بإقامة حفل غنائي داخل أحد الكافيهات المشهورة بالعقار، دون حصولها على ترخيص لإقامة الحفل الغنائي.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وجرى ضبطها ومدير أعمالها و3 آخرين في الواقعة، واصطحابهم إلى قسم الشرطة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.