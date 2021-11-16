لميس الحديدي تشكر «المتحدة» على الحفل الغنائي الخاص بـ«wonder»

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، باللفتة الكريمة التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على خلفية الحفل الغنائي الذي أقامته فرقة «wonder» لذوي الاحتياجات الخاصة، قبل مباراة مصر والجابون، إذ ذكرت أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحاول في كل مباراة إبراز مجموعة من الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ قدمت الفرقة حفلًا غنائيًا في فترة الإحماء، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على «أون».

الحديدي تُشيد بمصافحة لاعبي منتخب مصر فرقة ذوي الاحتياجات الخاصة

وعلقت «الحديدي»، على اللمسة الكريمة الذي قام بها اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وقت الاحتفال، حينما نزل أرض الملعب، وصافح أعضاء الفرقة، «صلاح نزل سلم عليهم وصورهم، ونزلهم على إنستجرام عنده، وجميع لاعبي المنتخب حرصوا على مصافحتهم، أصوات الشباب كانت روعة، وبنشكر المتحدة للخدمات الإعلامية على هذا الاختيار والأغاني التي فيها الكثير من المشاعر والحنية».

فرقة «wonder» أحيت حفلا غنائيا قبل مباراة مصر والجابون

وأحيت فرقة «wonder» لذوي الاحتياجات الخاصة المكونة من هشام عادل وندي شريف وعبدالرحمن عادل، حفلًا غنائيًا على هامش فعاليات المباراة التي جمعت بين مصر والجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، عصر اليوم على استاد برج العرب، وذلك بحضور نجوم المنتخب والجهاز الفني، وكان منتخب مصر قد حقق اليوم الفوز أمام نظيره منتخب الجابون، وذلك في إطار الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية بدور المجموعات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.