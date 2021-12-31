غلق 48 منشأة غذائية بدون ترخيص وإعدام 1300 كيلو أغذية فاسدة بالدقهلية

شنت مكاتب مراقبة الأغذية بمديرية صحة الدقهلية، عدة حملات على منافذ تقديم المواد الغذائية بمدن محافظة الدقهلية، وذلك تنفيذا لخطة مرور على العديد من المنشآت الغذائية بالدقهلية استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة.

حملات على المحلات قبل عيد الميلاد

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم وضع خطة لفرق مراقبة الأغذية على مستوى المحافظة للمرور على كافة المطاعم والنوادي والكافيهات والفنادق، للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، وذلك استعدادا لاحتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

المرور على 165 منشأة غذائية في الدقهلية

وأضاف «مكي» في بيان صحفي، أنه تم المرور على عدد 165 منشأة غذائية وتم التوصية بغلق 48 منشأة لوجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص، وتم تحرير 70 محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذه المنشآت ولنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بها.

وأشار إلى أنه تم إعدام حوالي 1300 كيلو جرام مواد غذائية مختلفة، و230 لتر زيوت وعصائر للتغير في الخواص الطبيعية، وتم سحب عدد 120 عينة أغذية متنوعة وإرسالها للمعمل المشترك للفحص وتحليل الصلاحية.

تكثيف الحملات حفاظا على صحة المواطنين

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لا بد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، مؤكدا على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.