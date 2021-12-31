رئيس التحرير

محمود مسلم

غلق 48 منشأة غذائية بدون ترخيص وإعدام 1300 كيلو أغذية فاسدة بالدقهلية

كتب:

صالح رمضان
01:55 م | الجمعة 31 ديسمبر 2021
حملات مراقبة الأغذية في الدقهلية

حملات مراقبة الأغذية في الدقهلية

شنت مكاتب مراقبة الأغذية بمديرية صحة الدقهلية، عدة حملات على منافذ تقديم المواد الغذائية بمدن محافظة الدقهلية، وذلك تنفيذا لخطة مرور على العديد من المنشآت الغذائية بالدقهلية استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة.

حملات على المحلات قبل عيد الميلاد

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم وضع خطة لفرق مراقبة الأغذية على مستوى المحافظة للمرور على كافة المطاعم والنوادي والكافيهات والفنادق، للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، وذلك استعدادا لاحتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

المرور على 165 منشأة غذائية في الدقهلية 

وأضاف «مكي» في بيان صحفي، أنه تم المرور على عدد 165 منشأة غذائية وتم التوصية بغلق 48 منشأة لوجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص، وتم تحرير 70 محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذه المنشآت ولنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بها.

وأشار إلى أنه تم إعدام حوالي 1300 كيلو جرام مواد غذائية مختلفة، و230 لتر زيوت وعصائر  للتغير في الخواص الطبيعية، وتم سحب عدد 120 عينة أغذية متنوعة وإرسالها  للمعمل المشترك للفحص وتحليل الصلاحية.

تكثيف الحملات حفاظا على صحة المواطنين

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لا بد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، مؤكدا على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

اقرأ المزيد:

ضبط 66 طن لحوم وأعلاف وملح طعام مجهول المصدر في حملات أمنية

«الجيزة» تستعد لاحتفالات أعياد الميلاد بتكثيف حملات النظافة حول الكنائس

حملات مكبرة لرفع القمامة والمخلفات وتسوية الشوارع بـ3 مراكز في أسيوط

تحرير 16 محضرا وإعدام 45 كيلو أغذية فاسدة في حملات بالدقهلية

صندوق علاج الإدمان: حملات للتوعية بخطورة التعاطي في قرى «حياة كريمة»

«الري»: استمرار حملات تطهير النيل من المخلفات البلاستيكية

«التعاون الدولي»: 33 مليون مواطن استفادوا من حملات «اليونيسيف» للتوعية الرقمية