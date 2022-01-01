دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها: فنانة شاملة قدمها هنيدي للجمهور

واحدة من أهم نجوم الجيل الحالي، رغم صغر سنها استطاعت أن تحظى بقلوب المشاهدين من خلال الأدوار الكوميدية التي اشتهرت بها، فهي «فنانة شاملة» أجادت التمثيل والغناء والاستعراض، وأحيت زمن الفوازير، إنها النجمة الشابة دنيا سمير غانم التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 36.

بداية دنيا سمير غانم الفنية

ورثت الفن عن والديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وبدأت مشوارها الفني منذ صغرها وهي في العاشرة من عمرها، من خلال مشاركتها في فيلم «امرأة امرأة» عام 1995، لتتوالى بعدها أعمالها الفنية، لكن بدأت شهرتها أكثر عندما قدمها الفنان الكوميدي محمد هنيدي؛ لتشاركه في بطولة فيلم «يا أنا يا خالتي» عام 2005.

أفلام دنيا سمير غانم

ورغم مشاركتها في بطولة العديد من الأفلام الناجحة مثل: «لا تراجع ولا استسلام، إكس لارج، لف ودوران، 365 يوم سعادة، طير إنت»، فإن الدراما التليفزيونية كان لها النصيب الأكبر من أعمال دنيا.

مشاركات دنيا سمير غانم

شاركت في بعض المسلسلات الدرامية، وتولت بطولة العدد الآخر، ومن أبرز تلك المسلسلات التي قدمتها على مدار مشوارها الفني: «الكبير أوي بأجزاءه الثلاثة، عباس الأبيض في اليوم الأسود، من أطلق الرصاص على هند علام، لهفة، نيللي وشريهان، في ال لالاند، بدل الحدوتة تلاتة».

ولم تتوقف موهبة دنيا سمير غانم على الغناء فحسب، وإنما تمتلك أيضا موهبة الغناء، التي تستخدمها في معظم أعمالها، ومن أبرز أغانيها: «قصة شتا، عليك حبيبي كلام، واحدة تانية خالص، الوقت بيسرقنا، وتعال تعال».

دنيا سمير غانم تشارك في احتفالية قادرون باختلاف

وشاركت مؤخراً في احتفالية قادرون باختلاف لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قدمت أغنية «بلادي اسلمي»، مع مجموعة من الأطفال، وقامت أثناء غنائها بترجمة كلمات الأغنية بلغة الإشارة.