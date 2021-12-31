السيسي يهنئ المصريين بالعام الجديد

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، جموع الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد، متمنيا أن يكون عام 2022، مليئًا بالخير والازدهار.

السيسي: أتمنى تحقيق مزيدا من الازدهار لوطننا الغالي

وقال السيسي في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وأدعو الله تعالى، أن يكون عام خير وازدهار، وأن يوفقنا لتحقيق لوطننا الغالي، مزيدا من التنمية والرقي، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار.. وكل عام وأنتم بخير».

السيسي يتبادل التهنئة مع بعض زعماء ورؤساء دول العالم

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبادل التهنئة مع عدد من زعماء ورؤساء وملوك دول العالم، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2022. وأعرب الرئيس في برقيته، عن خالص التهنئة لرؤساء الدول بمناسبة العام، طالبًا من الله، أن يجعل العام الجديد عام خير وازدهار واستقرار، وعن تطلعه بكل تفاؤل أن يشهد عام 2022، بداية مرحلة جديدة من التنمية والتقدم، من خلال تضافر الجهود والالتزام بالتعاون المشترك من أجل تحقيق مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع شعوب العالم. كما تلقى برقيات تهنئة بالعام الميلادي الجديد، من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم وأطيب تمنياتهم لمصرنا العزيزة بدوام التنمية والتقدم والرخاء. وفي السياق ذاته، بعث الرئيس برقيات تهنئة إلى الجاليات المصرية في الخارج، أعرب فيها عن سعادته بتهنئتهم بالعام الجديد. وقال الرئيس في برقيته: «الأخوة والأخوات، أبناء مصر في الخارج بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2022، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب تمنياتي، بدوام النجاح والتوفيق، وأدعو الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وازدهار تتحقق فيه آمالكم وطموحاتكم في مستقبل أفضل وغد مشرق، وأن يحمل لمصرنا الغالية مزيدا من التنمية والرقي والازدهار».