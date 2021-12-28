الرئيس السيسي يكرم نماذج مضيئة من أسوان.. بينهم أصغر متطوع في حياة كريمة

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من النماذج المضيئة خلال احتفالية فنية على المسرح الروماني بعد افتتاح مدينة أسوان الجديدة.

أسماء المكرمين من الرئيس في أسوان

- اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد السابق لمحافظة أسوان، وتسلم الجائزة بدلًا منه كريم أيمن رضا، ومحمد أيمن رضا، إذ إن الراحل كان له بصمات مضيئة أبرزها الإشراف على عدد من الملفات المهمة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أصغر متطوع في مبادرة حياة كريمة

- يوسف ناصر فؤاد، أصغر متطوع في مبادرة حياة كريمة، ومن أكثر المتطوعين التزامًا وتواجدًا.

- الدكتور أحمد عواد، دكتور مهندس معماري قام بالتصميم والإشراف على تنفيذ ساحة درة النيل المواجهة لمبنى محافظة أسوان، وكذلك تطوير كورنيش النيل بأسوان

- فريق الجامعة الألمانية صاحب مشروع الهوية البصرية الجديدة لمحافظات مصر بشراكة مع الهيئة الهندسية.

- المهندس محمود يوسف علي رئيس مجلس إدارة المدد للمقاولات، إحدى الشركات الموجودة في أسوان، التي شاركت مع المحافظة في إنجاز الكثير من الأعمال في وقت قياسي وجودة عالية.

- المهندس علاء عبد العزيز السيد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وتسلم الجائزة علي علاء عبد العزيز.

- المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية أسوان الجديدة.

- الدكتور أحمد عبد المنعم فرمان، مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية، بعد أن قام بالإشراف على مشروعات تطوير أسوان والمشاركة في مشروع الهوية البصرية.