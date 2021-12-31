تعطيل الدراسة بكفر الشيخ غدا لسوء الأحوال الجوية

قرر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تعطيل الدراسة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية الواقعة بنطاق المحافظة، غداً السبت، في ظل توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

أسباب قرار تعطيل الدراسة بكفر الشخ

وقال أحمد السماحي المتحدث الرسمي باسم محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قرار المحافظ بتعطيل الدراسة جاء بناءً على توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار غزيرة أو متوسطة على أنحاء المحافظة، بعدما شهدت اليوم أمطار كثيرة خاصة على المناطق الشمالية.

وتشهد محافظة كفر الشيخ، منذ أمس، تساقط أمطار على بعض المناطق وخاصة الشمالية، تراوحت شدتها بين متوسطة وغزيرة، خاصة بالمراكز الشمالية، وجرى رفع حالة الطوارئ بكل المرافق ونشر معدات النظافة لرفع آثار مياه الأمطار من الشوارع واستمر رفعها لساعات طويلة.

استمرار انعقاد غرفة العمليات بكفر الشيخ

بينما وجه محافظ كفر الشيخ باستمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بشكل دائم والتواصل مع الغرف الفرعية لمعرفة الأحوال أولا بأول بينما ناشد المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة بعد سقوط كميات كبيرة من ميه الأمطار بالمحافظة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعت أن تتعرض المحافظة لعدم استقرار في الأحوال الجوية، وهطول أمطار غزيرة، وبناء عليه أصدر محافظ كفر الشيخ قرارا بغلق المدارس مع اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.