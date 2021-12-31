حقيقة وفاة الدكتور مجدي يعقوب: بصحة جيدة وموجود في الجونة

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، أنباء بشأن وفاة الدكتور مجدي يعقوب، وهو ما نفته مصادر مقربة من جراح القلب العالمي.

مجدي يعقوب بصحة جيدة

وأكدت مصادر مقربة من الدكتور مجدي يعقوب، أن الجراح العالمي بصحة جيدة وكل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاته خبر غير صحيح على الإطلاق، مشددة على جميع المواطنين بضرورة التدقيق في كل ما يتم نشره على هذه المواقع.

يحتفل برأس السنة في الجونه

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتور مجدي يعقوب متواجد حالياً في الجونة، وهو ما يؤكد عدم دقة الأخبار الخاصة بوفاته، لافتة إلى أنه يحتفل برأس السنة بصحة جيدة.