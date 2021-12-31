عين حورس وتكلفة العملية 9 دولارات.. أبرز 25 تصريحا للدكتور مجدي يعقوب

حلّ الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، ضيفا على الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين، في حوار خاص مع القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أمس الخميس، تحدث فيها عن مركزه العالمي في محافظة أسوان، ومشروع الجينوم المصري، ورأيه في التبرع بالأعضاء، وارتباطه الشديد بمحافظة أسوان.

وفي هذا التقرير، نقدم أبرز 25 تصريحا للطبيب العالمي الدكتور مجدي يعقوب:

علامة حورس وأسوان

1- أعتز بعلامة عين حورس وأضعها على الجاكيت الذي أرتديه لأنها تمثل كل ما هو جميل.

2- أطفال أسوان دائمًا في قلبي طول حياتي وكنت بتكلم عنها في مجلات علمية.

3- جمال مش معقول، وهي أجمل حتة في العالم، فهي تتمتع بهدوء كبير، ومنظر جذاب وهادئ للنيل، وينساب بهدوء مثل نهر الميسيسبي.

4- قضيت عاما ونصف في أسوان عندما كنت في المرحلة الابتدائية، وأحببت آثارها، وشعبها متنوع، بينهم نوبيين وبينهم من الشمال، ويعيشون بسلام وحلاوة غير معقولة.

مركز مجدي يعقوب وتحقيق المساواة

5- مركز مجدي يعقوب الطبي في محافظة أسوان يساوي بين جميع أهالي أسوان، واللي عنده فلوس واللي ماعندوش.

6- المريض هو أهم إنسان في المستشفى وكلنا تحت أمره ونخدمه ونعامله بطريقة إنسانية، واحترام، وكرامة.

7- ننتقد أنفسنا لنكون أفضل، ونحن جزء من مشروع الجينوم المصري علاج المستقبل، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الناحية المالية في المركز الطبي

8- كل «مليم» يُنفق نعرف جيدًا من أنفقه وكيف أنفقه وفيم أنفقه، وأبح عن ديمومة المشروع، ونختار المعاونين في المركز من بين الكفاءات الكثيرة.

9- أموال بناء المستشفى كانت من متبرعين مصريين بالخارج بنسبة 80%.

10- تكلفة عملية كل مريض تصل فقط إلى 9 دولارات، ويتعجبون الأوروبيون من هذا الأمر، فهم يدركون أن الجودة بالمستشفى أفضل لأننا نشتري أفضل الخامات.

11- المستشفى ينتمي للمصريين، ولا أحصل على أجر لأنني أتبرع بكل أجري، والناس يدفعون ملاميم من أجل تحقيق الخدمة نفسها في أوروبا، وتكون بعُشر الثمن، ويتعجب الأوروبيون من إمكانية إجراء عمليات الأطفال بهذه التكلفة القليلة.

12- منجبش حد من بره يقولنا هعمل 10 حالات بس، وعندنا أساتذة متخصصين وولادنا يعملوا أحسن من اللي بيتعمل في أوروبا.. وبيجي أساتذة من بره يشتغلوا معانا ببلاش، ومش عاوز أقول أسماء.. دي أسماء دكاترة اخترعوا وحدات في العالم بيشتغلوا على المصريين.

13- إحنا مش هنخلي مركز أسوان ينزل أبدا.. والشباب اللي هنا بيعملوا الحاجات اللي كنت بعملها أحسن مني، إحنا من غير الشباب هنضيع.

عجوز وبعتبر نفسي شباب

14- أنا عجوز جدًا وبعتبر نفسي شباب، ومتحمس جدًا أكتشف حاجات جديدة، وبنشوف الناس اللي عايزين يتحسنوا ويعملوا معانا، وعندنا في المركز ستات أكثر من رجالة.

15- التبرع بالأعضاء هبة للحياة، وهناك مرضى عالجتهم عاشوا 35 سنة بعد زراعة القلب، أنا فاكرهم وهم جم المستشفى بيموتوا، وبعد 5 ساعات، كانوا هيضيعوا.

16- فيه واحدة نيجيرية أعطيناها قلب إنجليزي، وعاشت 36 سنة، وهي الآن محامية في أكبر محكمة في إنجلترا، وتعيش عيشة جيدة.

17- اللي بيزعلني في مصر إننا عندنا آلاف الشباب والأطفال وناس في نص عمرهم بيموتوا بسبب مرض القلب، ونعطيهم قلبًا صناعيًا، ولكن لا يوجد أفضل من القلب الطبيعي، وحتى الصمامات تعمل بشكل جيد جدًا، وعشان نعمل قلب كامل في المعمل يستغرق 30 سنة.

18- أتمنى تعميم فكرة أن الجميع متساوٍ في مصر، والدولة تحاول تطبيق ذلك من خلال التأمين الصحي، وأتمنى هزيمة المرض بالخلايا الجذعية.

حديث مع العالم الراحل أحمد زويل

19- كنت أتحدث مع الدكتور أحمد زويل الذي كان يتحدث دائما عن الرغبة في هزيمة الجهل والمرض في مصر.

20- مصر في تقدم لكن هناك معضلات شديدة وواحد من أهمها عدد السكان وتزايد العدد كل واحد يقول أنا عاوز أجيب 5 أو 6 وأنا لما سبت مصر كانت 28 مليون ودلوقتي أكتر من 100 مليون فالحكومة هتعمل إيه مع الشعب.

21- وبعدين الحاجة التانية إن لازم الناس يعتمدوا على نفسهم ويشتغلوا أكتر أنا شايف في أمل وفي معضلات ضخمة وأنا مصري وقلبي مصري ويسعدني إن أقدم كل تمنياتي بالسعادة والصحة والعلم.

قصة مؤثرة لعالم إنجليزي

22- أحد العلماء الإنجليز، تعرض لحادث واصطدم في رأسه، وأثناء نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات كشفوا عن جسده، وجدوا رسمًا «تاتو» عبارة عن جملة، لو مت كلموا مجدي يعقوب بسرعة يجي ياخد قلبي.

23- ده راجل عالم، وأنا كنت أعرفه، وكنت حزين جدًا عليه، ولكن روحت خدت قلبه وزرعته في جسم حد تاني، وهو ده اللي كان عايزه هذا العالم، وكتبه على صدره.

24- الحكومة والشعب في مصر يجب أن يتفهموا النص الدستوري بزراعة الأعضاء والأنسجة وأنها «هبة الحياة» التي يمكن أن تنقذ الأطفال والكبار.

25- تنظيم هذه العملية تحت نظر الحكومة تمنح الشعب الثقة في هذه المسألة، ويجب أن يتم تعريف الموت وفقًا لمفهوم موت المخ، مثلما يحدث في الخارج.