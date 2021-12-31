مجدي يعقوب: الرئيس مهتم بالجينوم ولا نفرق بين غني وفقير في مركز أسوان

قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إنه تعلم في كلية الطب بجامعة القاهرة في قصر العيني وكان المستوى العلمي في الخمسينيات «هايل» أثناء حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، متابعا: «عبد الناصر كان هايل، وقال ارفع رأسك، لقد مضى عهد الاستعباد واحنا طلبة قولنا هنمشي وراك للأبد، لكن اللي عمله إنه قال تعليم الطب حق لكل إنسان إزاي ده أنت لازم تشتغل كويس أوي وتدرس عشان تدرس الطب مش الأعداد تبقى كتيرة، وكان في أطباء روس بيجوا يدرسوا لنا وكانوا بيروحوا معانا الريف نشوف الناس بتأكل إيه عشان نشوف صحة المصريين، بس كل ده ضاع ونسينا المجتمع وبدل 100 طالب بقينا ألف وعدد الطلاب زاد، وحاجات كتيرة ضاعت لأن العداد زاد».

صلة الجامعة بالمجتمع والاعتماد على الحكومة فقط

وأضاف «يعقوب»، في حوار خاص مع القناة الأولى بالتلفزيون المصري، قدمته الدكتورة درية شرف الدين، اليوم الخميس، أن صلة الجامعة بالمجتمع كانت ضعيفة في الستينات، وهذا الأمر تسبب في مشاكل كثيرة، مبينا أنه يحترم عبد الناصر لأنه كان قائدا عالميا، ولكنه قال لا تعتمدوا على أنفسكم، فالحكومة ستفعل كل شيء وهذا أمر خاطئ حيث تعلم الشباب بدون معرفة المسئولية المجتمعية، مؤكدا أن الأطباء في مركز أسوان يخدمون المجتمع بشكل عام ولا يفرقون بين غني وفقير والمجتمع المصري بحاجة لتقديم العلاج لأنه يوجد آلالام كثيرة لدى المواطنين ودور الأطباء تخفيف هذا الألم.

الجينوم المصري محل اهتمام القيادة السياسية

وتابع جراح القلب العالمي: «العلاج بالخلايا الجذعية مهم مهمة وله مفعول كبير ولكن بدون مبالغة هو ليس سحرا، وله تجارب كثيرة عالميا، ونستأذن المريض قبل إجراء أي شيء بجسده، وتحفظ الخلايا الجذعية لأكثر من 50 سنة في المعمل بدعم من التبرعات الخارجية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، يدعم الجينوم في المجتمع المصري، خاصة وأنه التقدم والتطور الذي نسعى إليه».