مجدي يعقوب: كنت أتحدث مع زويل عن هزيمة الجهل والمرض في مصر

قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إن مركز مجدي يعقوب يشعر بثقة لاندماج أهل أسوان مع المركز وتحفيزهم الدائم وسط حب وثقة متبادلة.

يتمنى تعميم المساواة في مصر

وأضاف «يعقوب»، في حوار خاص مع القناة الأولى بالتليفزيون المصري، قدمته الدكتورة درية شرف الدين، مساء أمس الخميس، أن لديه أمنيات في المستقبل وهي تعميم فكرة أن الجميع متساوٍ في مصر، مبينا أن الدولة تحاول تطبيق ذلك من خلال التأمين الصحي، متمنيا هزيمة المرض بالخلايا الجذعية، لافتا إلى أنه كان يتحدث مع الدكتور أحمد زويل الذي كان يتحدث دائما عن الرغبة في هزيمة الجهل والمرض في مصر.

التركيز على علاج معين ثم التخصص في العلاج

وأوضح جراح القلب العالمي، أنه سيتم التركيز على علاج ارتجاع الصمامات ثم التركيز على علاج الأمراض بشكل دقيق، مبينا أنه لن يفعل هذا بمفرده ولكن سيتم بعده.

مصر في تقدم لكن هناك معضلات

وتابع الجراح العالمي: «مصر في تقدم لكن هناك معضلات شديدة وواحد من أهمها عدد السكان وتزايد العدد كل واحد يقول أنا عاوز أجيب 5 أو 6 وأنا لما سبت مصر كانت 28 مليون ودلوقتي أكتر من 100 مليون فالحكومة هتعمل إيه مع الشعب، وبعدين الحاجة التانية إن لازم الناس يعتمدوا على نفسهم ويشتغلوا أكتر أنا شايف في أمل وفي معضلات ضخمة وأنا مصري وقلبي مصري ويسعدني إن أقدم كل تمنياتي بالسعادة والصحة والعلم».