التفاصيل الكاملة لإعلان تامر حسني نيته اعتزال الغناء: الأسباب عديدة

تصدر اسم الفنان تامر حسني محركات البحث خلال الأيام الماضية، بعد أن انتشرت أخبار عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول إعلان تامر حسني اعتزاله لأسباب دينية.

تامر حسني: فكرة الاعتزال موجودة

بالكشف عن تلك الأخبار، تبين أنها كانت من خلال مقابلة تلفزيونية قصيرة مع تلفزيون أبو ظبي، عبر برنامج «يلا سوشيال»، الذى عرض عقب إعلان الفنان الأردني أدهم نابلسي اعتزاله، وسأل فيه تامر حسني، عن إذا كانت نيته في الاعتزال لأسباب دينية، فرد قائلا نصا: «فكرة الاعتزال موجودة، بس يعني الأسباب عديدة، أنا من زمان قلت نفسي في أحلام تانية أعملها».

كما تحدث تامر حسني خلال المقابلة، عن دور الإعلام، وقال: «الصحافة حاجة مهمة بالنسبة لينا كفنانين، وهي التي تبرز المجهود اللي بنعمله، وبشكر كل الصحافة على مجهودها».

تامر حسني: شكر للصحافة والاعلام

يذكر أن تامر حسني فى بداية مشواره الفني، كان أعرب عن أمنيته في اعتزال الغناء مبكرا، حينما تم استضافته عقب نجاح أول ألبوماته عبر قناة دريم، وقال وقتها إنه يتمنى حينما يموت، يكون ابتعد عن الميكروفون.

من المقرر أن يظهر الفنان تامر حسني، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي بعد قليل، احتفالًا برأس السنة، في لقاء استثنائي ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، ويتحدث تامر حسني خلال اللقاء عن نجاحات خلال مشواره الفني، سواء في التمثيل أو الغناء على مدار 20 عامًا ويقدم عدد من الاغنيات «مبطلناش إحساس»، و«كل مرة»، و«حلو المكان»، و«يانا يا مفيش»، و«ارجعلي»، بالإضافة إلى «قسمة ونصيب» وغيرها.