اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مديري كافيهات لإقامة حفلات بدون تصريح

مع تداول منشورات تتضمن دعاية لحفلات غنائية بدون تصريح بعدد من الكافيهات بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، عبر «فيس بوك»، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المديرين المسؤولين عن تلك الكافيهات لكونها «بدون ترخيص»، وإعدادهم حفلات بدون تصريح، وإشغال الطريق، وتقديم الأرجيلة «الشيشة» بالمخالفة للقانون.

التحقيق مع المطربة يارا محمد

وبعد ساعات من التحقيق مع المطربة يارا محمد ومدير أعمالها وثلاثة آخرين بسبب إقامة حفل غنائي داخل أحد الكافيهات المشهورة بمنطقة مدينة نصر، اسمتعت جهات التحقيق إلى أقوال المطربة، وقالت يارا محمد، إنها ليست مسؤولة عن استخراج الترخيص، وإنها مسؤولية الكافيه الذي أقيم بداخله الحفل الغنائي وليس مسؤوليتها، وأخلت جهات التحقيق سبيل المطربة يارا محمد، ومدير أعمالها وثلاثة آخرين بضمان محل إقامتهم.

بلاغ بالواقعة

بداية الواقعة كانت عقب ورود بلاغ إلى رجال الشرطة من المواطنين المقيمين بأحد العقارات الواقعة بمدينة نصر، يفيد بتعرضهم للإزعاج بسبب وجود تزاحم وأصوات عالية وإشغالات بالطريق، مما تسبب في مضايقتهم وإزعاجهم، وعقب تلقي البلاغ انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص قيام المطربة يارا محمد، بإقامة حفل غنائي داخل أحد الكافيهات الشهيرة بدون تصريح.

وجرى ضبط المطربة يارا محمد ومدير أعمالها و3 آخرين، واقتيادهم إلى قسم الشرطة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.