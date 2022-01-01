عاصي الحلاني يروي تفاصيل تعرفه على زوجته: «كانت ملكة جمال لبنان»

قال الفنان عاصي الحلاني، إنه تعرف على زوجته قبيل تصوير إحدى الأغنيات، حيث كانت في تلك الفترة ملكة جمال لبنان، مضيفا: «حاولت أفتح معاها حوار، وقولتلها أنا عندي أغنية جديدة وعايز أصورها، ودخلت من الباب ده وبعديها ظبطت الدنيا، وأنا غيور ولكن بعمل نفسي مش غيور».

الحلاني: «عملت مسلسل واحد سوري لبناني اتعرض من 6 سنين»

وأضاف «الحلاني»، خلال استضافته ببرنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، والمذاع على فضائية «ON»، أنه خاض تجربة التمثيل من قبل على المسرح في مهرجانات بعلبك الدولية المختلفة، والتي خرج منها أكبر الممثلين والمغنيين حاليا، مستطردا: «عملت مسلسل واحد سوري لبناني اتعرض من 6 سنين، وحبيت التجربة ولكن عايزة وقت كتير».

وفي بداية الحلقة، تألق النجم عاصي الحلاني وابنته ماريتا بأغنية دويتو مميزة، وقام الحلاني بغناء أغنية «بحبك وبغار»، واستكملت ابنته ماريتا بأغنية «I will survive».

مايتا عاصي: والدي لم يقف في وجهي أبدا وشجعني

وقالت مايتا عاصي الحلاني، إنها كانت تغني منذ أن كانت صغيرة ووالدها هو من شجعها على ذلك: «هو اللي قالي أني عندي صوت حلو وموهبة، وكنت بغني سوا معاه وفي المدرسة، وأبويا لم يقف في وجهي أبدا ولكنه دائما ما يشجعني وينصحني».

الحلاني: شرف كبير ليا أني أمثل في مصر

وأوضحت خلال استضافتها بالبرنامج أنها خاضت طريق التمثيل ونجحت في الظهور في مسلسل حكايتي، ولكنها تراها تجربه شاقه وليست بالسهلة، «المسلسل كان إنتاج مروة جروب ومبسوطة كتير بالتجربة لأنه لأول مرة ألعب دور بطولة، وكانت المسؤولية أكبر، وخلصنا تصوير من كام يوم وزعلت كتير، وشرف كبير ليا أني أمثل في مصر».

متعافٍ من السرطان: «دخلت مستشفى السرطان وعملت العملية أول يوم»

وقال شريف ياسر، متعافي من مرض السرطان، إنه مرض بهذا المرض لمدة 4 سنوات كاملة، ولم يكن يدري بذلك، حيث إنه وبعد شعوره بتعب في عيناه خضع لعدد من التحاليل؛ ليكتشف بعدها أنه مريض، «دخلت مستشفى السرطان وعملت العملية أول يوم، بعديها خدت جلسات إشعاع كانوا 30 جلسه، وبعدين دلوقتي بدأت متابعة».

وأوضح خلال استضافته بالبرنامج أنه يتقن الغناء منذ أن كان في المرحلة الأبتدائية، وشارك في الكثير من حفلات المدارس.

وعلق الحلاني على مرض الشاب قائلا، «السرطان خاصة يحتاج للكثير من العزيمة والإصرار على التغلب عليه بالله سبحانه وتعالي».