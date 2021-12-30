عاصي الحلاني يكشف تفاصيل موقف طريف مع فريد شوقي: قالي متتحركش من قدامي

كشف المطرب اللبناني عاصي الحلاني، موقفا طريفا تعرض له مع الفنان الراحل فريد شوقي، أثناء غنائه للأغنية اللبنانية الفلكلورية «هوارة»، موضحًا: «كان قاعد مركز، وأنا كنت بغني، كنت بروح الناحية التانية، وبشرح البنت بتعمل إيه، فقالي خليك قدامي هنا متتحركش عشان مش فاهم حاجة».

البداية من اللون الشعبي

وأضاف الحلاني خلال حواره مع الفنان أمير كرارة، مقدم برنامج سهرانين، على قناة «on»، أن عمر هذه الأغنية أكثر من مئات السنوات، لافتًا إلى أنه عندما التحق بأستديو الفن عام 1988، قدّم هذه الأغنية ونجح في غناء اللون الشعبي اللبناني.

كلام رائع عن مصر وشعبها وجيشها

وفي سياق آخر، أكد المطرب اللبناني أنه يشعر بالشرف والفخر لأنه يغني في المناسبات الوطنية المصرية مثل ذكرى انتصار 6 أكتوبر، مهنئا أمير كرارة على نجاح مسلسل «الاختيار»، الذي جسد حياة شهيد القوات المسلحة أحمد منسي: «مصر كبيرة طالما فيها شباب مثلك، والمسلسل أظهر انتماء المصريين لبلدهم وأرضهم، وأن الجيش المصري لديه حب كبير لهذه الأرض والوطن، وأود أن أحيي القوات المسلحة المصرية والشعب المصري، لأنهما يقفان مع لبنان».

وأكد أنه يحب مصر، مفسرًا ذلك بقوله «خيرها على لبنان وكل الدول العربية، وكانت الحضن لكل الأشقاء العرب، ومواقفها دائما مشرفة وتتميز بالحب والشرف والعزة والكرامة، وكل ما نقوله عنها قليل بالمقارنة مع ما قدمته لنا جميعا».