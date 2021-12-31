محافظ الإسكندرية يعلن استمرار تعطيل الدراسة غدا بسبب الطقس السيئ

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار تعطيل الدراسة غدًا السبت -فقط- الموافق الأول من يناير 2022، للطلاب والمعلمين بالمدارس الحكومية التي تعمل بنظام الفترتين، والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر.

المحافظ: منح العاملين من ذوي الهمم إجازة استثنائية

وأصدر محافظ الإسكندرية، تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة الـ5% (ذوي الهمم) والموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 عاما، إجازة استثنائية غداً السبت، وذلك وفقًـا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن استمرار موجة الطقس السيئ، ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها الجهات المعنية.

القرار للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب

ويأتي القرار في إطار الحرص على صحة وسلامة الطلاب والمواطنين، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.