انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية بسبب الأمطار والطقس السيئ

تسبب الطقس السيئ غير المستقر في انهيار أجزاء من عقار قديم بشارع الفراهدة بمنطقة اللبان بحي الجمرك في الإسكندرية، اليوم الجمعة، وذلك دون حدوث أي إصابات، بالتزامن مع استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على المحافظة وسط رفع درجة الاستعداد القصوى في المدينة وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر حتى غدًا السبت، مع بدء نوة رأس السنة.

انهيار جزئي لعقار في الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغا يفيد انهيار أجزاء من عقار أمام مخبز مصطفى بشارع الفراهدة بمنطقة اللبان، وانتقل مسؤولو الحي وضباط القسم والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مكون من أرضي وطابقين علويين، وانهيار واجهة وشرفات العقار حتى سطح الأرض بسبب الأمطار، دون أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة اللبان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

أمطار على الإسكندرية

وشهدت مدينة الإسكندرية، منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، طقسا غير مستقر حيث تتساقط الأمطار بغزارة دون توقف مع بدء نوة رأس السنة، على جميع أنحاء المحافظة، مع الدفع بعدد 100 سيارة في الشوارع من أجل التعامل السريع مع النوة والأمطار خاصة مع تكاثر السحب المنخفضة علي المدينة.

نوة رأس السنة في الإسكندرية

وانتشرت سيارات السحب المدمجة لسحب تجمعات مياه أمطار نوة رأس السنة التي تفاوت شدتها خلال الساعات الماضية، لمنع تعطيل حركة المرور مع إلقاء تحذيرات من قبل المحافظة بمنع التواجد في الشوارع إلا للضرورة القصوي للتعامل مع الأمطار التي ضربت المدينة.