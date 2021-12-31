«مياه الإسكندرية» تواصل سحب تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين

بدأ عمال الصرف الصحي في الإسكندرية، بسحب مياه الأمطار التى تراكمات في عدد من الشوارع، وذلك بعد تساقط الأمطار بغزارة في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، على جميع أحياء المحافظة، مع إعلان حالة الطوارئ القصوى في الإسكندرية وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار الطقس غير المستقر حتى غدًا السبت.

أمطار على الإسكندرية

وشهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة، أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة في جميع أنحاء المحافظة، حيث تساقطت الأمطار على أنحاء المحافظة، ما تسبب في تراكم المياه بعدد من الشوارع من بينها طريق المحمودية وطريق الكورنيش.

صرف الإسكندرية يرفع تجمعات المياه

وتابع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أنه تم تمركز السيارات في الطريق الزراعي ومدخل عبد القادر والكيلو 21 العجمي ومنطقة شهر العسل ووادي القمر والطريق الصحراوي مرورا بمنطقة الجراري وأمام مسجد الفرقان.

وأكد «نافع»، استمرار تمركز معدات وفرق الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة على مدار 24 ساعة للعمل علي الإسراع في رفع مياه الأمطار حال تجمعها واستمرار أعمال تطهير البيارات والمصارف علي مدار الساعة ومتابعة مناسيبها، وأنه يتم التنسيق مع غرف عمليات المحافظة والنجدة للعمل على الشكاوي فور ورودها.

تجمعات مياه بسبب نوة رأس السنة

وظهرت بعض تجمعات المياه البسيطة بجوار كوبري محرم بك وشارع أمين يحيي زيزينيا وأبيس الأولي والثانية وأمام طلعت مصطفي وعند كوبري 45 وتم التعامل ورفع تجمعات المياه في تلك المناطق، وجرى العمل على تطهير الشنايش ببعض المناطق للعمل علي رفع العبئ علي الشنايش من المخلفات أثناء الأمطار وبعدها مباشرة.