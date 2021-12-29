تردد قناة مصر أم الدنيا.. شاهد مسلسلاتك وأفلامك المفضلة

قبل انتهاء 2021، ومع اقتراب العام الجديد، ازداد بحث الكثيرون عن تردد قناة مصر أم الدنيا، تلك القناة الجديدة، التي تحرص على عرض المسلسلات الأكثر شعبية، سواء كانت مصرية أو تركية أو هندية، فضلا عن العديد من البرامج التي يشاهدها العديد من المشاهدين.

وبعد زيادة البحث عن تردد قناة مصر أم الدنيا، نرصد من خلال هذا التقرير تردد قناة مصر أم الدنيا عبر القمر الصناعي النايل سات، حتى يتم تحميلها على الرسيفر الخاص بالمنزل، كالتالي:

تردد قناة مصر أم الدنيا على النايل سات

من الممكن أن يتم البحث عن تردد قناة مصر أم الدنيا على النايل سات، لاستقبالها على جهاز الاستقبال الخاص بالمنزل، كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11602

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التردد الجديد لقناة مصر أم الدنيا

وأعلنت قناة مصر أم الدنيا، أن هناك تردد جديد لها سيتم إطلاقه على القمر الصناعي نايل سات وهو:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11595.

- الإستقطاب: عامودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

وعن قناة مصر أم الدنيا، هي قناة جديدة، جرى إطلاقها على القمر الصناعي النايل سات خلال الشهر الماضي، ونظرا لعرضها المسلسلات التركية الأكثر شهرة وشعبية، ازداد البحث عن التردد الخاص بها، ومن أبرز المسلسلات التي جعلتهم يبحثون عنها، مسلسل «محمد الفاتح»، ولم تكتفي القناة بعرض تلك المسلسلات فقط، لكنها يتم عرض الكثير من الأفلام الشهيرة والبرامج المختلفة.