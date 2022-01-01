شيرين تحكي عن العفاريت في شقتها: بيخبوا مني الحاجات وبينادوا عليا وبرحب بيهم

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن أنها تتمنى أن تقدم مسلسلا وفيلما كوميديا، خلال عام 2022، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تكتب هي الفيلم ويكون بعنوان «شيرين 25»، كما تتمنى تقديم شخصية الفلاحة الفصيحة مثل الفنانة الراحلة سعاد حسني في فيلم الزوجة الثانية، والفنانة الراحلة فاتن حمامة في فيلم «أفواه وأرانب».

وأشارت شيرين، خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، إلى أنها تتمنى تقديم أغنية كل يوم: «أنا جعانة شوية أغاني وممكن أصحى النهارده أعمل أغنية وتذاع قبل ما أنام، وحابة جرعة الأغاني تكون لذيذة لأني وحشني الفرح، وأنا جعانة شغل بصراحة».

وتحدثت شيرين عن أغانيها مؤكدة أن أغنية «بتوحشني» من الأغاني التي حينما تسمعها تشعر بـ«وجع قلب» حتى الآن.

وأكدت شيرين أن المقربين منها ينصحوها باستمرار بالكف عن البكاء وأنها تتمنى أن تقلل من النوم، مشيرة إلى أنها تنام فترات طويلة «النوم الكتير حسد على طاقة سلبية على شوية عفاريت في البيت مستضيفاهم وعندي شوية عفاريت حلوين مصاحباهم في البيت».

وكشفت شيرين عما يفعله «العفاريت» في شقتها: «الحاجة تبقى قدام عيني حالا وفجأة تبقى مش موجودة وابتدي أرحب بيهم وأقعدهم واطلب لهم حاجة يشربوها فالحاجة تظهر تاني، ودايما أقول لهم أنتم حبايبي، وأنا أقل كتير من أني أعاندكم وأول ما أدلعهم يجيبوا لي الحاجة على طول».

وتابعت «ساعات بسمع حاجة بتناديني، وأقول حاضر جاية أهوه وأنا مبخفش» بينما حكت الفنانة إسعاد يونس إن العفاريت «بيخبوا الشامبو في عز الدش».