شيرين: محاربات السرطان شكروني بعد «اللوك» الجديد.. لسنا أقل أنوثة

أكدت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أن «اللوك» الجديد الذي ظهرت به مؤخرًا، كان سببًا في دعم الكثيرات من محاربات السرطان، وأن يظهرن بدون شعر دون الشعور بأي خجل، مشددة على أنها تتلقى العديد من الرسائل منهن التي تؤكد هذا.

رسالة لمريضات السرطان

وأضافت «عبدالوهاب»، في لقاء مع برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، على قناة dmc الفضائية، مساء الجمعة: «ربنا يشفي كل مريض، وخصوصًا مرضى السرطان، وشكروني والحمد لله إن محنتي جات أمل ليهم»، موجهة رسالة لهن قالت فيها: «إحنا مش أقل أنوثة من الباقيين».

وطلبت من أسرة البرنامج إطفاء التكييف، مشددة على أنها تشعر بأن «الهواء بيطس في قفايا».

تفاصيل أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، ظهرت في حفل بالإمارات بشكل جديد بعد طلاقها، حيث أزالت شعر رأسها، وطلبت من الجمهور أن يقبلها بشكلها الجديد، مؤكدة أنها «فاقت» مما كانت تعيشه، وتداولت بعض الأنباء أن طليقها هو من أزال شعر رأسها، ولكنها أعربت عن استيائها من هذه الأنباء، وكتبت عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي قائلة: «لية ميكونش لوك جديد، ليه ميكونش تغيير، ليه ميكونش أنا اللي عملت كده حتى لو عندي اكتئاب.. ليه فرضتوا السيئ والأسوأ، وظلمتوا شخص بريء وظلمتوني؟» لتبرأ طليقها من الاتهامات التي وجهت له في الاعتداء عليها، وحلق شعر رأسها.