شيرين وتامر حسني وياسمين أبرز ضيوف البرامج للعام الجديد 2022.. الليلة

ينتظر الجمهور مساء اليوم عرض العديد من الحلقات التليفزيونية المميزة التى سيظهر فيها بعض من المطربين تزامنا مع احتفالات راس السنة ليعيشوا من خلالها أجواء الاحتفالات وهم متواجدين داخل منازلهم.

شيرين عبد الوهاب وأبنائها

سيكون على رأس هذه الحلقات الظهور الأول للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب وذلك في حلقة خاصة مع الإعلامية إسعاد يونس ضمن حلقات برنامج صاحبة السعادة على شاشة قناة dmc، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وستكون مفاجأة الحلقة هي ظهورها مع بناتها للمرة الأولى منذ فترة كبيرة والحديث معهم عن علاقتهم بوالدتهم.

حلقة لتامر حسني على شاشة قناة cbc

وسيكون الفنان تامر حسني أيضا ضمن المطربين الذين سيطلون على الجمهور في حلقة مميزة مساء اليوم للاحتفال بالعام الجديد مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم على شاشة قناة cbc وسيكون في تمام الساعة التاسعة مساء، وسيتحدث تامر خلال الحلقة عن كثير من الأمور من بينها زوجته بسمة بوسيل وعلاقتة ببناته.

ياسمين على

وتنضم الفنانة الشابة ياسمين علي، إلى كوكبة النجوم الذين سيطلون مساء اليوم على جمهورهم وذلك من خلال حلقة خاصة فى برنامج واحد من الناس مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عبر شاشة قناة الحياة .

عمر كمال

وهناك أيضا الفنان عمر كمال والذي سيظهر ضيفا على إحدى حلقات برنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني على شاشة القناة الأولى وسيتحدث خلال الحلقة عن كثير من الأمور من بينها حقيقة خلافه مع حمو بيكا، وسيغنى أيضا أغاني شهيرة لعمرو دياب ، وكذلك يكشف عن مواصفات أحلامه ولماذا لم يتزوج حتى الآن.