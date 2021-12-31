شيرين: «قصة الزيرو» طلعت إحساس حلو وبغسل راسي 8 مرات دون معاناة

تحدثت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن «اللوك الجديد» الذي ظهرت به مؤخرًا، ومازحت الفنان إسعاد يونس، قائلة: «كل ما تتفقي معايا عشان أظهر معاكي أحلق وأقص شعري»، لترد عليها إسعاد يونس قائلة: «كنت هحلق بس افتكرت إن لو حلقت هتظهر نقر في راسي».

إحساس حلو

وأضافت «عبدالوهاب»، في لقاء مع برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه إسعاد يونس، على قناة dmc الفضائية، مساء الجمعة: «بغسل دماغي في الحماية 8 مرات دون معاناة، وطلع إحساس حلو أوي.. وطلعوا مرتاحين ولاد اللذينة» -في إشارة إلى الرجال-.

وتابعت موجهة حديثها إلى إسعاد يونس: «وحشتيني، وشكرًا على استقبالي الحلو، وإني بختم سنة عدت، وابدأ سنة جديدة مع صاحبة السعادة»، معربة عن أمنيتها في أن تكون سنة سعيدة على المصريين.

تفاصيل أول ظهور تلفزيوني لـ شيرين بعد طلاقها

وحلت الفنانة شيرين عبدالوهاب وابنتاها ضيوفا على الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «dmc» في حلقة استثنائية بمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية 2022، وهذا يعتبر أول ظهور تلفزيوني لها، بعد الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها، وطلاقها من الفنان حسام حبيب.

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، ظهرت في حفل بالإمارات بشكل جديد، حيث أزالت شعر رأسها، وطلبت من الجمهور أن يقبلها بشكلها الجديد، مؤكدة أنها «فاقت» مما كانت تعيشه، وتداولت بعض الأنباء أن طليقها هو من أزال شعر رأسها، ولكنها أعربت عن استيائها من هذه الأنباء، وكتبت عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي قائلة: «ليه ميكونش لوك جديد، ليه ميكونش تغيير، ليه ميكونش أنا اللي عملت كده حتى لو عندي اكتئاب.. ليه فرضتوا السيئ والأسوأ، وظلمتوا شخص برئ وظلمتوني؟» لتبرأ طليقها من الاتهامات التي وجهت له في الاعتداء عليها، وحلق شعر رأسها.