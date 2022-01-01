تامر حسني: الراجل حنيته بتبقى 10 أضعاف حنية الأم

حل الفنان تامر حسني ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «CBC» في حلقة الاحتفال برأس السنة وقدوم العام الميلادي الجديد، حيث قدم تامر حسني بعض أغانيه ولعب بعض الألعاب مع منى الشاذلي.

حنية المرأة أكبر من حنية الرجل

وتحدث تامر حسني عن «حنية» المرأة و«حنية الرجل» وقارن بينهم قائلًأ: «حنية الست بشكل عام أكبر، لأنه عندها صبر أكثر من الراجل ممكن يبقى عنده بشكل عام مثلا حركة جدعنة عملها في اليوم حركة جدعنة الست طول اليوم بتعمل كده مع اولادها وبيته وجوزها وهي حنينة وصبورة أكتر وحنيتها بتبقى اكتر والراجل بيبقى ليه مواقف جدعنة والست لما بتتجدعن زيه عمرها ما بتوصل لمواقف جدعنته».

النساء لا تصل لمواقف جدعنة الرجال

وشدد تامر حسني على أن مواقف «الجدعنة» للرجال قد تصل لحد لا يمكن للنساء أن تصل له مطلقًا، مشيرًا إلى أن المرأة قد تتحمل ما لا تتحمله الرجل ولا يتحملها خسرالرجل يصل لمستوى معين لا يمكن للمرأة أن تصل له.

وقارن تامر حسني بين حنية المرأة وحنية الرجل مضيفًأ: «الرجل حنين في بعض الأحيان بينما المرأة تكون حنونة في كل الأحيان والست بتتحمل طول الوقت حاجات الراجل مينفعش يتحملها والراجل حنيته بتبقى 10 أضعاف حنية الأم لما ييجي يتعرف على واحدة».