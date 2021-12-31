تامر حسني: «ألبوم بنت الإيه سربه واحد بيمسي على خطيبته»

أكد الفنان تامر حسني، أن «فيلم عمر وسلمى 1» من أكثر الأفلام المحببة إلى قلبه لأنه المحطة الأهم في حياته مشيرًا إلى أن الأطفال في الشارع كانوا ينادونه بـ «عمر»، من كثرة حفظهم لأحداث الفيلم.

الأطفال في الشارع بينادوني «عمر»

وأضاف تامر حسني خلال استضافته ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الجمعة، أن ألبوم «يا بنت الإيه» كان يحمل في البداية اسم «مكنتش ببين»، وبعد الانتهاء منه استعدادا لطرحه وجد رجلًا، تسبب في سرقة الألبوم من المنتج نصر محروس.

ألبومي اتضرب بسبب واحد بيمسي على خطيبته

وتابع تامر: «مكنش يقصد السرقة، بس كان لسه خاطب جديد، وعمال يمسي لخطيبته ويقولها خدي أغنية لتامر حسني، هي تاخد الأغنية وتمسي لأصحابها في الجامعة، فالمسا بقى يوسع، وفجأة لقينا الألبوم كله نزل، الألبوم اتضرب».

حكاية يا بنت الإيه

وأوضح أنه طلب من المنتج نصر محروس، منحه فرصة قبل طباعة الألبوم، وغناء أغنية جديدة للألبوم: «دخلت لأمير محروس قلتله أنا عاوز أعمل أغنية دلوقتي، بس قلتله مش في دماغي حاجة، وأنا قاعد أفكر في الأغنية وأجمع أفكار جت يا بنت الإيه.. الأغنية من أنجح أغاني عمري بالكلمة دي».

خلال الساعات الماضية بحث الجمهور عن حقيقة اعتزال الفنان تامر حسني الفن، بعد حفله الأخير الذي أقيم الإثنين الماضي ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020، حيث قال في تصريحات تليفزيونية: «فكرة الاعتزال موجودة لعدة أسباب ليست للأسباب الدينية فقط، وقلت فيه أحلام تانية عاوز أحققها».

وتحدث الفنان تامر حسني خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، على شاشة قناة «CBC»، عن كواليس النجاحات المتتالية التي حققها سواء في التمثيل أو الغناء منذ ظهوره على الساحة الفنية للمرة الأولى.