تامر حسني يقلد أصوات بهاء سلطان وسوسن بدر.. ومنى الشاذلي: أنا خفت منك

كشف الفنان تامر حسني، عن تقليده صوت المطرب بهاء سلطان في أغنية «هو أنت تاني»، بعدما عرضت الإعلامية منى الشاذلي، مقطعا من الأغنية، قائلة له: «إزاي دة مش بهاء سلطان يا تامر؟»، فيرد عليها «تامر»، قائلا: «إيه رأيكم؟ في العمر ده كله كنتوا فاكرينه بهاء».

وتحدث تامر حسني خلال استضافته ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم، عن كواليس الأغنية، قائلا: إنه بعد طرح المطرب بهاء سلطان أغنية «قوم أقف وأنت بتكلمني»، وهي من كلماته وألحانه، رغب في استكمال المسيرة معه، وقرر طرح أغنية جديدة بالتعاون معه.

قلدت صوت بهاء سلطان ونصر محروس قال له «معلم»

وتابع: «كلمت بهاء سلطان، وقلت له تعالى نفاجئ نصر، ونعمل حاجة ونغنيها أنا وأنت، فقالي ماشي، واتفقنا على الميعاد، وروحت الأستديو، وكلمته بس مش بيرد، لحد ما جات الساعة 8 بالليل، قلت له هو إحنا صغيرين؟.. إحنا قاعدين في الأستديو عيب، فرد عليا وأنت كمان يا تمور يا حبيب قلبي.. كان نايم».

وواصل: «غنيت الجزء بتاعي والجزء بتاع بهاء حاولت أقلد صوته، وطلع هو، ولما روحت لنصر محروس وسمع الحتة بتاعت بهاء، وأول لما دخل بهاء معلم، قولتله استنى يا عم مين اللي معلم أنا اللي معلم».

كما كشف الفنان تامر حسني، عن تقليده الفنانة سوسن بدر، قائلا: «أنا بتصرف وبحاول أتصرف، لما قلت في الفيلم (فين الجاكتة بتاعتك يا حسن) ده صوتي أنا، مش سوسن بدر وقلدتها».

ومازحت الإعلامية منى الشاذلي الفنان تامر حسني قائلة له: «أنا لما عرفت الحاجات دي خوفت منك، أنت خطير وتخوف».