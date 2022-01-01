تامر حسني: لما بغني في فرح بكون خايف ومتوتر وببص ورا الستارة

طلبت الإعلامية منى الشاذلي من الفنان تامر حسني الكشف عن عدد زميلاته اللائي أحبهن في الجامعة، قائلا بتردد: «حاجات بسيطة في الجامعة»، لتداعبه منى الشاذلي قائلا: «خايف من بسمة»، ليرد: «أنا مش خايف من بسمة أنا بحترمها».

قدم الفنان تامر حسني نصائح للشباب، قائلا: «الحفاظ على روح الهاوي اللي جواك مهما وصلت ده اللي بيطول في عمرك كفنان وإنسان، وإنك دايما تفضل حاسس إن أنت لسه الشخص الصغير اللي عنده طموحات وأحلام يقول أنا مهما حققت أنا لسه موصلتش».

تامر: لما بتسمع شغلك وأنت هاوي بيبقى عندك طاقة

وأضاف تامر حسني خلال استضافته ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة، «لما بتطمن مبتشتغلش بالطاقة والطموح اللي بيشغل أي موهبة صغيرة، ولما بتستمع بشغلك وأنت هاوي بيبقى عندك استمتاع وطاقة إنك تثبت نفسك».

وواصل: «لما بغني في فرح بتلاقيني خايف وببص ورا الستارة، ويسألوني إزاي أنت خايف ومتوتر؟ دي مسؤولية، لو أنا هغني لواحد فلازم أراضيه وأعمل اللي عليا، لازم يبقى عندي نفس التوتر والخوف والحذر وكأني أول مرة أطلع أغني».

لما بشوف الجمهور بيسقف بفك وبنطلق

واستكمل: «فيه حفلات لحد النهاردة أول لما بسمع صوت الجمهور بتخض، وأقول يارب يارب إزاي من كام سنة بحلم إن ربع دول يسقفوني، وبعيد شريط ذكرياتي، وبعد ما أطلع المسرح وأشوف الجمهور بيسقف بفك وبنطلق».

وخلال الساعات الماضية، بحث الجمهور عن حقيقة اعتزال الفنان تامر حسني الفن، خاصة بعد حفله الأخير الذي أقيم الاثنين الماضي ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020، حيث قال في تصريحات تلفزيونية: «فكرة الاعتزال موجودة لعدة أسباب ليست للأسباب الدينية فقط، وقولت فيه أحلام تانية عاوز أحققها».

وتحدث الفنان تامر حسني خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، على شاشة قناة «CBC»، عن كواليس النجاحات المتتالية التي حققها سواء في التمثيل أو الغناء منذ ظهوره على الساحة الفنية للمرة الأولى، كما سيقدم عدد كبيرا من أغانيه الاستعراضية التي تألق بها طوال مشواره الفني.