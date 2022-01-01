تامر حسني: بحب أطور نفسي وتراجعت عن فتح القميص بعد انتقادات الجمهور

قال الفنان تامر حسني إن لديه مبدأ يتعامل به مع جمهوره في حفلاته، مضيفًا: «هو مبدأ إني طالع أفرح الجمهور مش طالع أعمل شغل ولو على الشغل بس هحط أي مسرح وأغني، لكن أنا عايز أفرح الجمهور، ولما حد من برة مصر ويشوف الفنانين المصريين وصلوا لإيه يلاقي ليفل، ولازم يلاقي اللي بيحصل في أعظم مسارح العالم بيحصل في مصر».

مصمم اني أبقى مختلف

وأكد تامر حسني، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «CBC»: «من البداية مصصم جدا ومركز إني أبقى مختلف، وكل لما أشوف حاجة ينفع أطورها في تامر بعملها ومبتكسفش، ولما بطور من نفسي حاجة وأشوف عيوب معينة وأحاول أتلاشها».

وأضاف: «أول ما طلعت كنت بفتح القميص متأثر بأحمد رمزي وناس كتير قالتلي بلاش لأن ولادنا الصغيرين بيعملوا كده، ومبقتش أعمل كده وغيرت الموضوع ده عادي لأنه مش عند رغم إني مخترعتهاش».

مفاجأة البعض في أفراحهم

وتحدث تامر حسني عن مفاجئته للبعض في أفراحهم وقال إن المفاجأت جزء من شخصيته وهو مبدأ عنده وهو «بفرح الناس»، مضيفا: «لما بحس إن العروسة أو العريس أو الأسرة دي هتفرح بجد من حاجة بعملها وأنا مبسوط هروح حتى لو مكان بعيد».

أغنيات ألفها لغيره وحصوله على جائزة فنان العام

وكشف تامر حسني عن عدد من الأغاني المشهورة التي كتبها ولحنها، منها أغنية «قوم أقف وأنت بتكلمني» للفنان بهاء سلطان وأغنية «بص بقا عشان تبقى عارف» للفنانة شيرين.

وفي نهاية الحلقة كرمت الإعلامية منى الشاذلي ومنحته لقب فنان العام لعام 2021، وهتف له الجمهور الحاضرين في الاستوديو.