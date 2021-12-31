تزامنا مع موجة الطقس السيئ.. «الصحة» توضح كيفية الحماية من نزلات البرد

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي، تزامنا مع انتشار جائحة فيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على صحة وسلامة المواطنين واستقرار المنحنى الوبائي للفيروس في مصر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

كيفية الوقاية من نزلات البرد

وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الوقائية من الإصابة بنزلات البرد في الأيام شديدة البرودة والطقس السيئ، وجاءت على أبرزها الحرص على ارتداء الملابس الثقيلة ويفضل أن تكون متعددة الطبقات حتى تحافظ على حرارة الجسم.

وتابعت الوزارة فى تقرير رسمي لها، لا بد من تناول طعام صحي يمد الجسم بالطاقة مع شرب المشروبات الساخنة والحفاظ على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة باستمرار.

«الصحة» يفضل عدم خروج كبار السن والأطفال في الأيام شديدة البرودة

وأكدت وزارة الصحة والسكان في الأيام شديدة البرودة يفضل عدم الخروج لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال إلا للضرورة القصوى، مشددة على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بكل المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية تزامنا مع موجة الطقس السيئ لتقديم سبل الرعاية الكاملة للمواطنين على أفضل وجه.

كما أشارت وزارة الصحة والسكان أن غرفة إدارة الأزمات منعقدة على مدار الساعة وهناك تنسيق مع هيئة الإسعاف والمستشفيات الجامعية على مستوى محافظات الجمهورية لضمان رعاية صحية وتوفير كل المستلزمات الطبية للمواطنين وكل الأمصال واكياس الدم.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمدوامة على غسيل الدين والبعد عن الزحام وعدم التكدس، وجددت دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.