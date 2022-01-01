«الصحة» توجه نصائح مهمة للمواطنين للوقاية من التقلبات الجوية

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، مجموعة من النصائح خلال فترة التقلبات الجوية التي تشهدها العديد من المحافظات من سقوط امطار ورياح على محافظات أخرى، وفي وسط هذه الإجراءات يمكن حددت وزارة الصحة مجموعة من النصائح للمواطنين؛ للوقاية من مضاعفات التي يمكن أن تنتج التقلبات الجوية.

نصائح الصحة للوقاية من التقلبات الجوية

وكشفت وزارة الصحة عن مجموعة من النصائح التي يجب على المواطنين اتباعها؛ للوقاية من خطورة التعرض المباشر للتقلبات الجوية التي تساعد على تقليل المضاعفات الصحية وتتمثل هذه الإجراءات الوقائية في:

- ارتداء الكممامة في أثناء الخروج من المنزل لتجنب دخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

- ضرورة الجلوس في الأماكن جيدة التهوية.

- الابتعاد عن الاماكن المزدحمة.

- شرب المياه بكميات كافية لا تقل عن لترين في اليوم لتحسين تدفق الدم إلى الرئيتين.

- تناول وجبات صحية متوازنة خاصة الأغذية التي ترفع المناعة خاصة الأغذية الغنية بفيتامين سي.

- الإكثار من تناول الخضروات والفواكه وشرب السوائل الدافئة.

- أخذ قسط كافٍ من النوم والراحة لا يقل عن 7 ساعات يوميا.

أصحاب الأمراض المزمنة يلزمون المنازل

نوهت وزارة الصحة على أصحاب الأمراض المزمنة وخاصة مرضى الحساسية وكبار السن بضرورة الالتزام بهذه النصائح وعدم الخروج من المنزل للبقاء وعدم التعرض للتقلبات الجوية التي تسبب العديد من المخاطر الصحية التي تنتج من التعرض للمخاطر الطقس السئ.

وشددت الصحة على المواطنين من مختلف الفئات العمرية، بضرورة الالتزام بكل النصائح التي حددتها الوزارة التي تقي من مخاطر تؤثر على الجهاز التنفسي لدى الإنسان حال التعرض للأتربة بصورة مباشرة التي يمكن أن تؤثر على المواطنين حال التعرض للطقس السيئ.