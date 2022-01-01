انتعاش مبيعات الملابس الجاهزة وتخفيضات تصل لـ30% بسبب البرد ورأس السنة

شهدت مبيعات الملابس الشتوية انتعاشة كبيرة بسب الموجة الباردة التي ضربت البلاد خلال الفترة الحالية، وتوقع تجار بالغرف التجارية تحقيق مزيد من المبيعات بسبب احتفالات أعياد الميلاد، ليصل إجمالي المبيعات لـ40% وسط تراجع كبير للركود.

وقال خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، إنَّ احتفالات الأقباط والموجة الباردة أعادا الانتعاشة في مبيعات الملابس الجاهزة الشتوية، لافتًا إلى أنَّ المحال التجارية ستبدأ عروض أسعار على الملابس الشتوية بمناسبة عيد الميلاد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 30%.

تخفيضات على الملابس الشتوية تصل لـ30%

واستبعد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة أنَّ تكون عروض الأسعار بها ارتفاعات، موضحًا أنّ عدد كبير من التجار لم يرفع الأسعار لتنشيط المبيعات وخوفًا من عدم الإقبال، موضحًا أنَّ بعض المنتجين كانوا حذرين مع المستجدات الأخيرة، فعلموا على تلبية الاحتياجات دون زيادات في الإنتاج التي تخلق مخزونًا راكدًا للملابس يصعب تسويقه، إلى جانب الخوف من من تكبد المزيد من الخسائر، متابعًا أنَّ أسعار الملابس الشتوية شهدت ثباتا بسبب استقرار الدولار، مقارنة بأسعار المواسم الشتوية الماضية.

منتجو الملابس الجاهزة: استعدوا للأوكازيون

وفي سياق آخر، قال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة سابقًا، إنَّ محال الملابس الجاهزة متفائلة بالموسم الشتوي، إذ استعدت للأوكازيون الشتوي الذي يُقام في شهر فبراير، إلى جانب الإعلان عن عروض سعرية استعدادا لعيد الميلاد المجيد، متوقعًا أنَّ يكون مخزون العام الحالي للملابس الشتوية أقل بالمقارنة بالأعوام الماضية.

وأشار إلى أنَّ المبيعات التي تحققت من عودة المستهلكين للشراء مرة أخرى منذ بداية الموجة الباردة تعدت الـ40% ويرجع ذلك لارتفاع الطلب وهو ما حقق مبيعات للشركات المصنعة والمحلات، مضيفًا أنَّ الاستيراد لا يتوقف والكثير من المستوردين استوردوا الملابس الشتوية الصينية، منوهًا إلى أنَّ المبيعات تختلف من منطقة إلى أخرى.