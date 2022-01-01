وظائف شاغرة برواتب مجزية وبدلات في شركات المياه الغازية الشهيرة

يستمر البحث عن وظيفة مناسبة للمؤهلات والخبرات من قبل الشباب الراغبين في الالتحاق بفرص عمل، حتى يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، وأعلنت مبادرة «توظيف مصر» التابعة لوزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن عدد من الوظائف الشاغرة في إحدى شركات المياه الغازية، للعمل في وظيفة مشرف مبيعات.

وأوضحت المبادرة في إعلانها عن الوظائف الشاغرة عن تفاصيل الوظائف المعلن عنها والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف إحدى شركات المياه الغازية

حددت شركة المياه الغازية الشروط والمؤهلات المطلوبة للالتحاق بالعمل بها، وتمثلت في:

- العمل يكون في وظيفة مشرف مبيعات خارجية، يتحرك معه سائق، ليقوم بوظيفة مندوب مبيعات مسؤول عن خط السير والعملاء.

- مكان العمل في الوظائف المعلنة عنها يكون في قليوب أو أكتوبر أو بشتيل.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عالي للخريجين.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في نفس الوظيفة المقدم لها.

- أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم للوظائف لا يتعدى الـ30 عاما.

الحقوق والمميزات الخاصة بوظائف شركات المياه الغازية

- تمنح الشركة للعاملين مرتبا أساسيا يصل إلى 3000 جنيها.

- تمنح الشركة للعاملين بها عمولة إضافية على المرتب الأساسي على المبيعات المرتفعة.

- ساعات العمل تصل إلى عدد 8 ساعات يومية.

- تمنح الشركة للعاملين والموظفين تأمينات اجتماعيه وطبية.

- توفر الشركة للموظفين بدل مواصلات بالإضافة إلى خطوط موبايل.

- تحرص الشركة على توزيع أرباح سنوية على الموظفين العاملين بها.

- توفر الشركة تأمين على الحياة وتأمين ضد الحوادث.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة في إحدى شركات المياه الغازية، تسجيل البيانات الخاصة بهم هنــــــــــــــا.