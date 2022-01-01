وظائف شاغرة في بنك الإمارات دبي الوطني لخريجي التجارة وما يعادلها

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن وجود وظائف شاغرة من خريجي كليات الجارة وما يعادلها من شهادات، أو الأشخاص الذين لديهم خبرة في العمل في المجال المصرفي، لتوفير فرص عمل للشباب الراغبين في الالتحاق بالبنوك للعمل بها، للعمل في وظيفة مدير العمليات.

وحدد بنك الإمارات دبي الوطني تفاصيل الوظائف الشاغرة، التي تم الإعلان عنها، والشروط والمهارات المطلوبة ومسئوليات الوظائف المعلن عنها، ونوضح من خلال السطور التالية تفاصيل تلك الوظائف والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف الإمارات دبي الوطني

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي صلة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة 10 سنوات في مجال العمل المصرفي.

- أن يكون لديه معرفة في مجال العمليات المصرفية.

- القدرة على طرح الأفكار لتحسين مستويات الخدمة.

- أن يكون لديه مهارات التواصل.

- أن يكون لديه مهارات حل المشكلات.

- أن يكون قادر على الاهتمام بالجودة.

- لديه مهارات التعامل مع الآخرين قوية.

- لديه مهارات إدارية وتدريبية جيدة.

مسؤوليات الوظائف

- مدير العمليات الأول يدير عمليات المكتب الخلفي.

- يعمل صاحب الدور كنقطة مرجعية مهنية داخل فريق تقديم الخدمة أو في تخصص مهني معين.

- من المتوقع أن يتعامل صاحب الدور مع القضايا والمشكلات العملية المعقدة في كثير من الأحيان وتقديم الحلول المناسبة.

- أثناء لعب أدوار مراقب العملية أو المشروع ومقدم الخدمة، سيعمل صاحب الدور أيضًا كمستشار أو مستشار أثناء مشاركته في مبادرات التغيير المهني.

- مراجعة قسائم SLA والإجراءات وقسائم نهاية اليوم بالكامل.

- الإشراف على الأداء اليومي لجميع العمليات.

- تطوير وتنفيذ مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف والاستراتيجيات والعمليات القياسية والخطط لضمان عمل العملية من البداية إلى النهاية بسلاسة.

- ضمان عمل أنظمة المعالجة بكفاءة واستمرار العمل مع الأطراف المعنية أو أصحاب المصلحة لاختبار المنتجات الجديدة وتنفيذها.

- العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة الداخليين أو الخارجيين لضمان تلبية اتفاقيات مستوى الخدمة والالتزام الصارم بالسياسات والإجراءات.

- يتم التعامل مع القضايا المتعلقة بالعملاء الداخليين أو الخارجيين على الفور، الانخراط شخصيًا للتصعيد والعمل مع الآخرين لتحقيق الحلول.

- العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة الداخليين أو الخارجيين لضمان تلبية اتفاقيات مستوى الخدمة والالتزام الصارم بالسياسات والإجراءات.

- مراجعة العمليات التشغيلية للتأكد من أن آلية.

- هيكلة القسم وتخصيص الموارد لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية.

- فريق دعم لديه فجوات معرفية وفريق دعم لجميع تصعيد مشاكل النظام وحل المشكلات.